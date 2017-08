Niki Lauda ist am Kauf der von ihm gegründeten Fluglinie Niki interessiert. "Ich habe einen Brief an den Insolvenzverwalter von Air Berlin geschrieben, in dem ich mein Interesse an FlyNiki bekunde", sagte Lauda der "Kronen Zeitung" (Onlineausgabe).Nach der Insolvenz von Air Berlin ist der Poker um deren Österreich-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...