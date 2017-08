Am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern mit 2:0 in Bremen gewonnen. Ein Doppelschlag von Robert Lewandowski in der 72. und 75. Minute brachte den Auswärtssieg und damit wieder die Tabellenführung.

Doch auch den Rest der Partie hatten die Bayern komplett im Griff. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1, Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim 2:2, FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2, VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 1:0.