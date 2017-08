Berlin (ots) - Berlin - Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der Jamaika-Koalition in seinem Bundesland kein Vorbild für die Bundespolitik. "Schleswig-Holstein ist keine Blaupause für Jamaika im Bund", sagte Habeck dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel am Sonntag". Die Voraussetzungen für die Bildung der Dreierkoalition aus Union, Grünen und FDP seien im Bund "unendlich viel schwieriger" als im Norden, warnte der Grünen-Politiker.



Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/ein-ratschlag-aus-dem-h ohen-norden-schleswig-holstein-ist-keine-blaupause-fuer-jamaika-im-bu nd/20242430.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de