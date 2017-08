Bundeskanzlerin Angela Merkel will mehr Unterstützung für die libysche Küstenwache. Diese solle mit den notwendigen Geräten ausgestattet werden, "damit sie ihre Arbeit tun kann", sagte Merkel der "Welt am Sonntag".

"Dabei legen wir natürlich größten Wert darauf, dass sich die libysche Küstenwache an die Gebote des internationalen Rechts hält, sowohl im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten als auch mit Nichtregierungsorganisationen". Wenn daran Zweifel aufkämen, würde die Bundesregierung den Vorwürfen nachgehen. In Libyen gelte, "was auch für die Türkei gilt: Wir können das Geschäft der Schlepper, die den Tod so vieler Menschen auf dem Gewissen haben, nicht zulassen", sagte Merkel. Ihnen müsse das Handwerk gelegt werden.