Der DAX blieb auch in der vergangenen Woche in seiner bisherigen Tendenz gefangen. Dazu trüben die saisonalen Vorgaben die Aussichten auch im September noch ein. Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Volkswagen, BASF, Lufthansa, Adva Optical, Facebook und Kupfer.

der DAX schloss zum Ende der 34. Kalenderwoche bei 12168 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12165 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 21. bis 25. August um drei Zähler oder 0,0 Prozent höher. Nicht nur am Freitag, sondern in der gesamten Woche ging der deutsche Leitindex ohne nennenswerte Veränderungen aus dem Handel. Jedoch nutzte er in den vorherigen vier Handelstagen die zur Seite geneigte Tendenz zwischen den Unterstützungen um 12100 Punkten und den Widerständen um 12300 Punkten wieder aus. Etwas stützend an den deutschen Börsen wirkte sich am Freitag der über den Erwartungen ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex aus. Der Konjunkturindikator fiel nach einer Rekordjagd zwar im August um 0,1 auf 115,9 Punkte, übertraf aber die Erwartungen.

Der DAX schwankte am Freitag im Handel um die Marke von 12200 Punkten. Die Anleger warteten auf die Rede von EZB-Chef Mario Draghi auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole. Draghi könnte in seiner Rede neue Impulse für den DAX setzen. In beide Richtungen. Charttechnisch betrachtet seien sowohl der DAX als auch der marktbreite US-Index S&P 500 deutlich angeschlagen. Beide ...

