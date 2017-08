Der Fall des gefeuerten Google-Entwicklers wirft vor allem eine Frage auf: Brauchen Unternehmen wirklich einen Verhaltenskodex?

Die erste Aufregung ist vorbei, doch die Debatte geht weiter. Knapp drei Wochen ist es nun her, dass der Google-Entwickler James Damore gefeuert wurde - weil er sich in einem Essay darüber ausgelassen hatte, warum es so wenige Frauen in der Techbranche gibt. Das liege weniger an der frauenfeindlichen Attitüde der Männer, sondern eher an der genetischen Ausstattung der Frauen. Sie seien unter anderem zu wenig stressresistent.

Tagelang diskutierten die Menschen daraufhin über Diversity, Sexismus und Meinungsfreiheit - doch in Wahrheit ist das so nebensächlich wie der Inhalt von Damores Schreiben. Viel interessanter sind die systemischen Missverständnisse. Zunächst wusste der 28-Jährige offenbar nicht zu unterscheiden zwischen individueller Meinung und beruflicher Position. Als Angestellter hat er sich an den Code of Conduct seines Unternehmens zu halten - und der schränkt die Meinungsfreiheit ein. So gesehen war die Kündigung konsequent. Dazu muss man wissen, dass sich Google bereits seit Jahren bemüht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...