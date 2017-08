Liebe Leser,

die Deutsche Bank befindet sich im Umbruch: Das Geldhaus will seine Struktur vereinfachen und dringend benötigtes Kapital einstreichen. Um dies zu erreichen, will sich der Konzern offenbar aus diversen ausländischen Märkten zurückziehen. So wird laut Finanzkreisen bereits seit Frühjahr die Veräußerung des polnischen Privatkunden-Geschäfts forciert. Der geplante Deal soll Beobachtern zufolge etwa 400 Millionen Euro in die durch Milliardenstrafen in Mitleidenschaft gezogenen ... (Marco Schnepf)

