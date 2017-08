Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der Jamaika-Koalition in seinem Bundesland kein Vorbild für die Bundespolitik. "Schleswig-Holstein ist keine Blaupause für Jamaika im Bund", sagte Habeck dem "Tagesspiegel am Sonntag".

Die Voraussetzungen für die Bildung der Dreierkoalition aus Union, Grünen und FDP seien im Bund "unendlich viel schwieriger" als im Norden, warnte der Grünen-Politiker. Die Fliehkräfte, denen ein solches Bündnis ausgesetzt sei, wären jedenfalls in Berlin "weit stärker und gefährlicher, als sie das bei uns in Kiel sind".