Der kleine Ausbruch in den US-Indizes war wohl dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole geschuldet, das immer höchste Aufmerksamkeit bekommt und nicht selten die Aktienmärkte stark beeinflusst. Am Freitag gab es jedoch noch keinen Grund die Sektkorken knallen zu lassen, denn eine hohe Volatilität ist vor und nach dem Treffen der Notenbanker nicht ...

