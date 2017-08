Auf der Autobahn 4 bei Kerpen im nordrhein-westfälischen Rhein-Erft-Kreis sind in der Nacht zu Sonntag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Zunächst war vermutlich ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren und anschließend quer auf der Fahrbahn stehen geblieben, berichten mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiangaben.

Daraufhin war ein Auto in die Unfallstelle gerast. Dieses ging offenbar in Flammen auf, wobei drei Menschen starben. Ein weiterer Pkw, der am Unfall beteiligt war, überschlug sich den Berichten zufolge. Auch hier soll ein Fahrzeuginsasse gestorben sein.

Die Lage war zunächst unübersichtlich. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.