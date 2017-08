Die Stromerzeugung in der Nordsee kommt mehr und mehr auf Touren, mittlerweile arbeiten hier fast 1000 Windkraftanlagen. Mit dem Bau neuer Windparks steigt auch der Beitrag des Nordsee-Stroms zur deutschen Versorgung.

Die Windparks in der deutschen Nordsee haben in den ersten sechs Monaten des Jahres 7,77 Terawattstunden Strom geliefert. Das ist eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie der Übertragungsnetzbetreiber Tennet in Bayreuth mitteilte.

Gleichzeitig seien zum Halbjahr bereits 72 Prozent der Gesamterzeugung des Vorjahres erreicht worden. Dazu kommen noch einmal 0,7 Terawattstunden aus der Ostsee, so dass sich ...

