Deutschlands bekannteste Social-Media-Stars heißen Bibi, Dagi Bee und Sami Slimani. Diese Influencer machen erfolgreiches Marketing für Konzerne. Doch nicht nur die Stars der Szene sind für Unternehmen interessant.

Lässt sich der Wert eines Menschen beziffern? Oder sich die Glaubwürdigkeit in einer Zahl ausdrücken? Jan Homann, Mitgründer von Blogfoster, glaubt ja, hat dafür ein eigenes System entwickelt - und will es so vielen Menschen einfacher machen, mit ihrer Meinung im Netz Geld zu verdienen.

Homann und seine Blogfoster-Mitgründer gehören zu den denjenigen, die davon überzeugt sind, dass es nicht immer das ganz Große sein muss, um erfolgreich zu sein. Die denken, dass man nicht den Namen Slimani oder Bibi tragen muss, um für Unternehmen als Werbepartner interessant zu sein. Sie glauben an die sogenannten Micro-Influencer, also quasi jeden, der als Blogger über eine kleine Leserschaft verfügt oder in den sozialen Netzwerken über eine gewisse Anhängerschaft sein Eigen nennt. Und nicht nur die Gründer sind davon überzeugt, auch ein paar Unternehmen haben schon festgestellt: Klein, aber oho.

Das in Berlin ansässige Start-up Blogfoster ist vom Einfluss der Kleinen überzeugt: "Gerade kleine Blogs oder Menschen, die sich in den sozialen Netzwerken mit spezifischen Themen beschäftigen, haben oft eine hohe Glaubwürdigkeit in ihrer Anhängerschaft", ist Mitgründer Homann überzeugt. Die großen Influencer seien oft für viele Marken aktiv, so Homann: "Das kann auf Fans schon mal beliebig wirken."

Stichwort: Glaubwürdigkeit. Dabei gelte für die Kleinen: "Es reicht schon über mehrere Hundert Leser oder Follower zu verfügen, um für Unternehmen interessant zu sein", sagt Homann. Doch wie kommen Micro-Influencer und Unternehmen zusammen? Genau da setzt Blogfoster an: Die Software bietet zum einen Menschen die Möglichkeit ihren Blog oder ihre Auftritte in den sozialen Netzwerken zu registrieren, über ein Tool kann die Software dann berechnen, wie viel "Wert" der Auftritt des Einzelnen besitzt: "Das Analysetool hilft dann direkt dabei, einen Mittelwert zu berechnen, der sich zum Beispiel aus Leserschaft, Ort oder Traffic zusammensetzt.", erklärt Homann.

