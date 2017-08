Während andere Länder sich komplett vom Verbrennungsmotor verabschieden wollen, genießt der Diesel in Deutschland massiven Rückhalt in der Politik. Vor der Wahl warnen führende Politiker, den Antrieb zu verteufeln.

In der Debatte über den Schadstoffausstoß von Autos haben sich Politiker der Regierungskoalition hinter den Diesel-Antrieb gestellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte der "Welt am Sonntag", der Diesel werde als Brückentechnologie gebraucht, um die Vorgaben Deutschlands beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) in den nächsten Jahren zu erfüllen. Auch Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) warnte vor einem vorschnellen Ausstieg aus der Diesel-Technologie: "Man sollte den Diesel nicht unterbewerten oder verteufeln, das ist ein guter Motor", sagte sie beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz und der Bundesregierung am Wochenende in Berlin.

CSU-Chef Horst Seehofer machte die Beteiligung seiner Partei an der neuen Bundesregierung davon abhängig, dass sie kein Verbot für Verbrennungsmotoren beschließt. Im Streit über eine Nachrüstung von Diesel-Motoren deutete Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) an, dass die von der Auto-Industrie und dem Verkehrsministerium favorisierten Software-Updates nicht ausreichten. Er verwies auf ein Treffen Merkels mit den Bürgermeistern jener Kommunen, in denen die Stickstoffbelastung besonders hoch ist, am 4. September in Berlin. Als Themen nannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...