Gold will es einfach nicht gelingen, die "ominösen" 1.300 US-Dollar signifikant zu überspringen und damit endgültig für klare Verhältnisse zu sorgen. In den letzten Wochen und Monaten scheiterten bereits mehrere Versuche des Edelmetalls, sich dieser eminent wichtigen Widerstandsmarke zu entledigen und so die charttechnischen Fesseln zu lösen. Dass auch der aktuelle Versuch (noch) nicht von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...