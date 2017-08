Von Dan Molinski

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Exxon hat den Betrieb in der Baytown-Raffinerie in Texas, einer der größten in den USA, heruntergefahren. Wie der Konzern mitteilte, erfolge der Schritt aufgrund von Einschränkungen für die Schifffahrt, ausgelöst durch Hurrikan "Harvey", der mittlerweile auf einen Tropensturm zurückgestuft wurde.

"Aufgrund der Schließung des Houston Ship Channel wurden die Kapazitäten der Raffinerie in Baytown angepasst", teilte das Unternehmen mit. "Wir arbeiten mit der Hafenverwaltung in Houston weiter zusammen, um einen sicheren Transport zu gewährleisten, wenn die Verhältnisse im Kanal dies zulassen", hieß es weiter.

Voestalpine teilte am Sonntag mit, dass das Werk in Corpus Christi in Texas den Hurrikan "Harvey" ohne wesentliche Schäden überstanden hat. In den kommenden Tagen bestehe allerdings noch Überschwemmungsgefahr, hieß es in einer Mitteilung. Der Konzern werde zudem umgehend einen Soforthilfefonds für die durch den Hurrikan betroffenen Mitarbeiter einrichten und darüber hinaus auch einen finanziellen Beitrag zur raschen Unterstützung der Region und seiner Bewohner leisten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2017 07:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.