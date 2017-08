BERLIN (dpa-AFX) - Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer hat sich für eine Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin durch die Lufthansa ausgesprochen. "Ich bin dafür, im Rahmen des Rechts die Lufthansa zu stärken. Durch die Übernahme von Air Berlin können wir eine noch stärkere Lufthansa bekommen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag).

Er sei immer dafür, "dass wir an unsere heimische Wirtschaft denken", sagte Seehofer. Das unterscheide ihn von vielen in der Europäischen Kommission, "die den Betrieben in Europa große Schwierigkeiten machen, obwohl es ihre Aufgabe wäre, die europäischen Unternehmen zu stärken gegenüber der amerikanischen und chinesischen Konkurrenz".

Air Berlin verhandelt mit der Lufthansa, Easyjet und Ryanair . Zum Stand der Verhandlungen wollte sich ein Air-Berlin-Sprecher am Samstag nicht äußern./bi/DP/he

