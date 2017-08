Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Auf den weiteren Plätzen folgten Sebastian Vettel (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull), Kimi Räikkönen (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Nico Hülkenberg (Renault), Romain Grosjean (Haas F1) und Felipe Massa (Williams).

Esteban Ocon (Force India) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Carlos Sainz jr. (Toro Rosso) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Direkt nach dem Start griff Vettel den von Position eins gestarteten Hamilton an, konnte ihn aber nicht überholen. Pascal Wehrlein (Sauber) musste in der dritten Runde wegen technischen Problemen sein Rennen beenden. Der belgisch-niederländische Red-Bull-Pilot Max Verstappen schied in der achten Runde aus.

Im Rennverlauf konnte Vettel seinen Abstand auf Hamilton relativ gering halten. In der 30. Runde kollidierte Ocon mit seinem Teamkollegen Sergio Perez. Wegen der darauffolgenden Safety-Car-Phase wurde das Rennen nochmal spannend. Beim Re-Start konnte sich Hamilton aber vor Vettel behaupten.

Das nächste Formel-1-Rennen findet in einer Woche in Italien statt.