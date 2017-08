Berlin (ots) - Berlin - Die Grünen wollen mit einem Sofortprogramm gegen den Pflege-Notstand in Krankenhäusern 25.000 zusätzliche Stellen schaffen. Die Krankenversicherungen sollten dafür "Mittel in Höhe von über einer Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung stellen", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Montagausgabe): "Das müssen uns die Gesundheit und Würde der Kranken und die großartige Arbeit des Pflegepersonals wert sein."



