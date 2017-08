Anderthalb Wochen nach dem Terroranschlag von Barcelona ist eine 51-jährige Deutsche ihren Verletzungen erlegen. Die Zahl der Toten stieg damit nach amtlichen Angaben auf 16.

Zehn Tage nach den Anschlägen in Spanien ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Die katalanische Regionalverwaltung meldete am Sonntag auf ihrer Internetseite den Tod der 51-Jährigen. Die Frau war schwer verletzt worden, als am 17. August ein Attentäter in Barcelona mit einem Lieferwagen in Passanten gefahren war. Mit der nun Verstorbenen verloren bei der Attacke auf der Flaniermeile Las Ramblas 14 Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...