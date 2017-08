Auch in der Mode verwischen die Altersgrenzen, doch es gibt Ausnahmen. Sie verwandeln Erwachsenen in Berufsjugendliche oder lassen sie wie Prolls aussehen.

Angeblich spielt die Anzahl der Lebensjahre keine Rolle mehr. Obwohl die Menschen immer älter werden, fühlen sie sich immer jünger. Dementsprechend kleiden sie sich. Die Mittfünfzigerin kauft ihre Outfits nicht mehr bei Gerry Weber - mit der Begründung, das sei nur etwas für alte Leute. Statt in eine beigefarbene Gabardine-Hose mit Gummizug schlüpft sie lieber in enge Jeans von H&M. Der Ehemann hat seinen körperfernen Zweireiher längst gegen ein Slim-Fit-Modell eingetauscht.

Dieser Entwicklung zum Trotz gibt es aktuell einige Trends, die niemand über 35 Jahre mehr tragen sollte. Weil sie den Erwachsenen in einen Berufsjugendlichen verwandeln oder wie einen Proll aussehen lassen. In Berlin erleben zum Beispiel Gürteltaschen wieder ihren großen Auftritt. Aus Nylon, in schrillem Gelb oder knalligem Orange und mit großflächiger Markenaufschrift. ...

