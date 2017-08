Berlin (ots) - Berlins Handwerkskammer hofft bei der Volksabstimmung zur Zukunft des Flughafens Tegel am 24. September auf eine Mehrheit für die Schließung des Airports. "Ich habe Verständnis für den Wunsch vieler Berliner, den Flughafen Tegel offen zu halten. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es jedoch viele gute Gründe, an dem Planfeststellungsbeschluss festzuhalten", sagte Kammerpräsident Stephan Schwarz dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de