HOUSTON (Dow Jones)--Der US-Energiekonzern Exxon schließt die Raffinerie in Baytown, da der Stadt im Zuge des Hurrikans "Harvey" massive Überflutungen drohen. Die Raffinerie ist eine der größten in den USA. "Der Komplex befindet sich in einem sicheren und systematischen Prozess des Herunterfahrens", so Sprecherin Suann Guthrie in einem Statement des Unternehmens. "Sicherheit ist unsere oberste Priorität und wir ergreifen alle Maßnahmen, um die Auswirkungen auf Region und Mitarbeiter durch das Herunterfahren so klein wie möglich zu halten".

Die Raffinerie liegt am für die Ölindustrie wichtigen Houston Ship Channel. Schon am Samstag hatte Exxon den Betrieb reduziert. Wie der Konzern mitteilte, erfolge der Schritt aufgrund von Einschränkungen für die Schifffahrt, ausgelöst durch Hurrikan "Harvey", der mittlerweile auf einen Tropensturm zurückgestuft wurde.

Die Schließung der Raffinerie in Baytown und anderen Standorten an der Golfküste könnte in den kommenden Tagen und Wochen zu Engpässen bei der Benzinversorgung führen.

August 27, 2017 10:55 ET (14:55 GMT)

