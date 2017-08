An den Beispielen Baumot Group, Evotec, Sina, Portola und einigen anderen mehr, sehen Sie, wie man auch in schlechten Börsenwochen schöne Gewinne einfahren kann. Einige Aktien haben natürlich die Einstiegskurse nicht erreicht und bei anderen Werten wurden wir in der Gewinnzone ausgestoppt. Die Verluste waren aber im Verhältnis zur Börsenentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...