Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der nordrhein-westfälischen Stadt Münster sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Demnach war eine 69 Jahre alte Autofahrerin am Nachmittag auf einer Landstraße aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen einer 74-jährigen Frau zusammengestoßen. Dieser wurde von der Fahrbahn geschleudert. Die 74-Jährige und ihre Beifahrerinnen im Alter von 76 und 83 Jahren wurden tödlich verletzt. Die 69-Jährige, ihr 71 Jahre alter Ehemann sowie der 47-jährige Fahrer eines Autos, das den Pkw der Unfallverursacherin nach dem Zusammenstoß gestreift hatte, wurden in Krankenhäuser gebracht.