Sanya, China (ots/PRNewswire) - Die 2017 Sanya International MICE Sourcing Fair und das zweite International Island (Sanya) MICE Forum haben am 24. August in Sanya begonnen, einer Küstenstadt auf der chinesichen Tropeninsel Hainan. Die diesjährige Veranstaltung wurde von der Regierung Sanyas ausgerichtet und von der Sanya Tourism Development Commission veranstaltet, als Mitveranstalter traten die Sanya Tourism Association und MICE China Magazine auf.



Mehr als 130 Einkäufer von im Bereich MICE tätigen Reisebüros, Konferenzveranstaltern, PR-Agenturen und Großunternehmen aus dem In- und Ausland waren eingeladen, an der diesjährigen Veranstaltung teilzunehmen. Rund 100 MICE-Zulieferer und Dienstleister von lokalen MICE-Firmen, Ausstellungsunternehmen, Sterne-Hotels und pittoresken Örtlichkeiten in Sanya besuchten ebenfalls die Messe, um hier Geschäftschancen wahrnehmen zu können.



Im Vergleich zum letztjährigen Event waren diesmal 30 weitere internationale Käufer zur Teilnahme geladen, auch renommierte Akteure aus den MICE-Medien einschließlich Meetings and Conventions und MICE China wurden in das diesjährige Medienportfolio aufgenommen. Das Organisationskomitee will die Veranstaltung zum größten und am stärksten internationalisierten MICE-Event transformieren, das die größte Anzahl von Branchen in der Region Südchina abdeckt.



Das zweite International Island (Sanya) MICE Forum wurde am 24. August im Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort abgehalten. Das MICE Forum bot diesjährig noch mehr Themen und ein noch beeindruckenderes Referenten-Line-Up als im vergangenen Jahr. Moderiert von Zhong Bing, dem Herausgeber des MICE China Magazine, diskutierten im Rahmen des Forums fünf MICE-Fachleute, namentlich Hr. Zheng Conghui, Deputy Director der Sanya Tourism Development Commission; Fr. Zhang Cong, General Manager der MCI Group Shanghai Pte Ltd.; Fr. Liu Ping, Managing Director von China Star Ltd.; Zhou Honghui, Vice General Manager von CMS; und Li Liang, General Manager des The Westin Sanya Haitang Bay, wie Hainan zu einer noch beliebteren MICE-Destination werden kann.



Ebenfalls erwähnenswert ist, dass in diesem Jahr 7 Experten als Fachberater für die MICE-Reiseindustrie von Sanya eingestellt wurden. Diese Consultants werden ihre Kompetenz nutzen, um mehr Entwicklungsmöglichkeiten für Sanyas MICE-Reisebranche zu schaffen und ihr Know-how einsetzen, um das MICE-Geschäft von Sanya weiter auszubauen.



Die Sourcing-Messe fand am 25. August im Mangrove Tree Resort Haitang Bay statt und wurde von mehr als 130 Einkäufern aus dem In- und Ausland besucht, darunter über 30 internationale Abnehmer aus Polen, Malaysia, Singapur, Japan, Frankreich, Hongkong und Taiwan. Ebenfalls vor Ort waren 100 inländische Kunden aus Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen.



Um 15:30 Uhr, als der Schlussgong zum Ende der Sourcing-Messe ertönte, konnte ein Gesamttransaktionsvolumen von 428,6 Millionen RMB zwischen den Einkäufern und den MICE-Zuliefern und Dienstleistern für Sanya verbucht werden, ein Anstieg von mehr als 100 Millionen RMB gegenüber der letztjährigen Messe.



Hinsichtlich der Transaktionen haben 16 Unternehmen einen intentionalen Transaktionsbetrag von über 8 Millionen RMB erzielen können, wobei der höchste intentionale Transaktionsbetrag bei 65 Millionen RMB lag.



Sanyas MICE-Branche konnte 2016 ein sehr positives Jahr verzeichnen. Bisher noch unvollständige Statistiken haben ergeben, dass die Stadt als Veranstaltungsort für 139 großformatige Konferenzen und Tagungen mit 1.000 Teilnehmern oder darüber diente, was einer Steigerung um 190 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Sanya bietet ständig wachsende MICE-Kapazitäten sowie erstklassige Einrichtungen und Resortaktivitäten. Die Stadt kann derzeit mit mehr als 60 international renommierten Hotelketten an den Stränden von Yalong Bay, Sanya Bay, Dadonghai und Haitang Bay aufwarten, wobei sich auch zahlreiche weitere Marken in Richtung Sanya orientieren. Der derzeitige Bestand umfasst mehr als 18.000 Gästezimmer und eine Gesamtfläche von über 90.000 Quadratmetern für Tagungen. Jedes der Hotels verfügt über umfangreiche MICE-Einrichtungen und Erholungsaktivitäten, einschließlich Festsälen in verschiedenen Größen für unterschiedliche Meetings.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/549172/Sanya_Tourism_Develo pment_Commission.jpg



