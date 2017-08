Sie sangen die rumänische Nationalhymne und protestierten mit einer Schweigeminute: Tausende Rumänen gingen in Bukarest auf die Straße, um sich gegen die geplante Justizreform aufzulehnen.

Tausende Rumänen haben am Sonntagabend in der Hauptstadt Bukarest und in vier weiteren Städten gegen eine von der sozialliberalen Regierung geplante Justizreform demonstriert. Sie werfen der Regierung vor, die ...

