Wuzhen, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Automobilhersteller, hat zwei neue SUVs in Wuzhen (Provinz Zhejiang, China), der Wasserstadt, wo Tradition und Innovation Hand in Hand gehen, auf den Markt gebracht. Es handelt sich um den 5-sitzigen GS7 und um das SUV-Einstiegsmodell GS3. Die beiden Next-Generation-SUVs haben die exzellenten Gene der GAC Motor-Familie geerbt und sind perfekt aufgestellt, um das außerordentliche Wachstum des Unternehmens weiter zu stärken und seine Pläne für die globale Expansion voranzutreiben.



Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung:



https://www.multivu.com/players/English/8166551-gac-motor-gs7-gs3- launch/



GAC Motor hat sich für Wuzhen als Startpunkt für seine Neudefinierung des SUVs für junge Verbraucher entschieden, da die Wasserstadt über eine reichhaltige Geschichte verfügt und gleichzeitig als Brutstätte für Hightech und Innovation gilt, und weil hier ein jugendlicher, modebewusster und zukunftsorientierter Vibe herrscht, was im Einklang mit der angestrebten jungen Verbraucherzielgruppe für die beiden neuen Modelle steht. Wuzhen ist seit 2014 auch Ausrichtungsort der World Internet Conference, die prominente Figuren der Internet-Szene aus 120 Ländern anlockt.



Der GS7 und der GS3 werden die vielfältige und hochwertige SUV-Linie von GAC Motor SUV positiv ergänzen, wie Yu Jun anmerkte, der President von GAC Motor



GS7: Ein Modell für unbeschwertes Fahrvergnügen



Der GS7, ein SUV der Mittelklasse, wurde für Verbraucher konzipiert, die ein elegantes und unbeschwertes Fahrerlebnis suchen. Der Wagen feierte sein Debüt auf der 2017 North American International Auto Show (NAIAS) im Januar und zeichnet sich durch richtungsweisende Features aus:



- Angetrieben durch den brandneuen GAC G-Serie 320T Motor, der eine maximale Leistung von 148kW (201,28 Pferdestärken) bei 1.750 U / min und Spitzendrehmoment von 320Nm bietet. - Beschleunigung von 0 - 100km (0-60 mph) in 9,5 Sekunden. - Ausgestattet mit 6AT-Getriebe, Real Time 4WD-System und MacPherson- plus Multi-Link-Aufhängung, um eine optimale Leistung bei allen Straßenverhältnissen zu gewährleisten. - Baut auf GAC Motors G-CPMA (Cross-Platform Modular Architecture) auf, was dynamische Lage, großzügigen, komfortablen Innenraum, smartes Entertainmentsystem und robuste Leistungsregelung gewährleistet. - Erweitert mit zentralem 10-Zoll Touchscreen, kabellosem Ladesystem, schlüssellosem Zugang und dem neu entwickeltem "injoy" smarten HMI-System. - 1,35 Quadratmeter großes Panorama-Schiebedach, Kofferraum mit 822 Liter Fassungsvermögen und jede Menge verborgener Stauraum sorgen für ein geräumiges Interieur.



Der GS7 wurde von der New York Times als "Blockbuster-SUV einer neuen Generation" gepriesen, Forbes sprach von einem "beeindruckenden weltweiten Debüt" auf der NAIAS. Die beiden Elite-SUVs werden gemeinsam mit GAC Motors GS8 die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher im Mittel- und High-End-Segment des SUV-Markts befriedigen können.



Der GS7 liegt im Preisbereich von 149.800 bis 209.800 Yuan (22.538,19 bis 31.565,49 USD).



GS3: Ein sportliches Modell



Der GS3 ist für junge Familien gebaut, mit Schwerpunkt auf trendiges und sportliches Design, komfortablen Fahrgastraum, intelligente Technik und sportliche Erfahrung. Der elegante, extrem sichere SUV ist mit GAC Motors 200T Motor der zweiten Generation ausgestattet, der ein Höchstdrehmoment von 202Nm bei 1.500 U / min bietet. Dieses wettbewerbsfähige Modell bildet die Speerspitze einer neuen Welle von sportlichen, trendigen SUV-Einstiegsmodellen, die neu auf den Markt kommen.



Der GS3 wird darüber hinaus durch intelligente Technologien wie Mensch-Fahrzeug-Interaktion, Carlife-Smartphone Intelligent Interconnection und 3D-Sprachnavigationssystem unterstützt.



Preislich bewegt sich der GS3 zwischen 70.000 bis 110.000 Yuan (10.490 bis 16.484 USD).



"Die Verbraucher haben einen wachsenden Bedarf an qualitativ hochwertigen und personalisierten Produkten, und GAC Motor widmet sich mit seiner branchenführenden kundenorientierten Strategie der Entwicklung von Weltklasse-Fahrzeugen, die diesen Erfordernissen entsprechen. Wir sind Marktführer in China, weil wir ein fundiertes Verständnis für die Bedürfnisse der Konsumenten haben und proaktiv planen, um die Verbraucherwünsche erfüllen zu können. Die Neuzugänge GS7 und GS3 in unserer Fahrzeugfamilie machen unsere Produktpalette umfangreicher und attraktiv für mehrere Marktsegmente, und sprechen ein breiteres Spektrum von Kunden an", erklärte Yu.



GAC Motor liegt auf Kurs, was sein Absatzsoll von 500.000 Fahrzeugen für 2017 angeht. Das Unternehmen wird in den kommenden Jahren 20 bis 30 neue Modelle herausbringen, darunter SUVs, Limousinen, MPVs und Elektrofahrzeuge, um sein Ziel zu realisieren, 1 Million Autos pro Jahr bis 2020 zu verkaufen.



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. GAC Motor nimmt bereits im vierten Jahr in Folge den Spitzenplatz in der 2016 China Initial Quality Study von J.D. Power Asia Pacific unter allen chinesischen Marken ein, und rangiert auf Platz 5 bei den globalen Marken insgesamt.



OTS: GAC MOTOR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113806 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113806.rss2



Pressekontakt: Sukie Wong +86-186-8058-2829 sukie_gacmotor@126.com Taki Jiang +86-134-5028-4242 takijiang@126.com Foto - http://mma.prnewswire.com/media/549212/Yu_Jun_GAC_MOTOR.jpg