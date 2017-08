MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Mexikos Regierung hat die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zu den Neuverhandlungen des nordamerikanischen Handelspaktes Nafta zurückgewiesen. Mexiko werde nicht über die sozialen Netzwerke verhandeln, teilte das Außenministerium am Sonntag in Mexiko-Stadt mit. Zuvor hatte Trump via Twitter Kanada und Mexiko vorgeworfen, eine "schwierige" Haltung bei den Verhandlungen über einen neuen Nafta-Rahmen einzunehmen.

Die Gespräche wurden auf Druck Trumps aufgenommen. Er argumentiert, dass das Handelsabkommen von 1994 US-Arbeiter und die US-Wirtschaft stark benachteilige. "Wir sind im Nafta (schlechtester Handelsdeal, der jemals geschlossen wurde) Verhandlungsprozess mit Mexiko & Kanada", schrieb Trump. "Beide sehr schwierig, werden wir aufkündigen müssen?"

Der Ton steht im Widerspruch zu einer gemeinsamen Erklärung der drei Staaten nach dem Abschluss der ersten Gesprächsrunde. In einem zweiten Tweet legte Trump nach und bekräftigte seine Absicht, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen, für deren Kosten das lateinamerikanische Land aufkommen müsse. Auch dies wies Mexikos Regierung erneut zurück./ch/DP/zb

