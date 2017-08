Der Law Corner Beitrag von Dr. Anne de Boer, Partnerin und Rechtsanwältin, Heuking Kühn Lüer Wojtek. Am 30.06.2017 wurde die sogenannte neue Prospektverordnung 2017 (VERORDNUNG (EU) 2017/1129 vom 14.06.2017) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht mit der Folge, dass die Mehrheit der Bestimmungen am 21.07.2019 in Kraft treten. Diese wird das derzeit geltende Prospektrecht ersetzen und bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...