MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zu Seehofer/Verbrennungsmotor

CSU-Chef Horst Seehofers Schwur, keine Koalitionsvereinbarung zu unterzeichnen, die ein irgendwie geartetes Verbot von Verbrennungsmotoren zu einem bestimmten Zeitpunkt vorsehe, ist lächerlich und töricht. Lächerlich, weil sich hier ein Wahlkämpfer allzu erkennbar aufplustert. Und es ist ja nicht die erste und einzige "Mit mir nicht"-Äußerung des Bayern. Dabei weiß auch Seehofer, dass man in Koalitionsvereinbarungen am Ende immer Kompromisse formuliert. Und jeder Wähler weiß, dass die CSU solche Kompromisse mitmachen wird, weil ihr die Regierungsbeteiligung am Ende wichtiger ist als ein heiliger Schwur im Wahlkampf.

