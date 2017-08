Daher können viskose Medien und Flüssigkeiten mit Partikeln bis zu 5 mm Durchmesser bei geringen Druckverlusten effizient wärmebehandelt werden. Die mit 10 mm Spaltbreite sehr weite Fischgrät-Prägung sorgt außerdem für hohe Turbulenzen und eine gute Durchströmung an allen Stellen der Platte, was Ablagerungen entgegenwirkt. Die neuen Platten eignen sich somit hervorragend für den Einsatz in der Zuckerproduktion, insbesondere für Dicksaft, Sirup ...

