Mit Spannung erwartete Produkteinführung von P5000 und Z5000!



Berlin (ots/PRNewswire) - Emma Liu, CEO von ZOPO, wird als Referentin mit verschiedenen Keynotes vor Ort bei der Konferenz präsent sein und an der Veranstaltung teilnehmen, um unsere bemerkenswerten Flaggschiffprodukte vorzustellen: die Smartphones Z5000 und P5000. Gemeinsam mit dem Marketingteam präsentiert sie ZOPOs neue Produkte vom 1. September bis zum 3. September auf der IFA in Halle 7. 2C, Stand 115. Bitte statten Sie uns einen Besuch ab, wenn Sie an der Teilnahme an unserer Konferenz interessiert sind.



Das Motto der Konferenz für die Produktneuheiten lautet "Coming back with more power" ("Wir sind wieder da, mit noch mehr Leistung"). ZOPO hofft, den Standard für die Leistungsaufnahme moderner Smartphones durch Unterstützung von energieeinsparenden Maßnahmen in all seinen Geräten bewirken zu können, ohne dabei den schlanken Look und die Spitzentechnologie zu opfern, die die aktuellsten Modelle auszeichnet. In einem Markt, in dem die Verbraucher zusehends abgestumpft gegenüber nicht mehr unterscheidbaren Produkt-Launches reagieren, bringt ZOPO mit der Veröffentlichung von Z5000 und P5000 eine erfrischende Neudefinierung: es handelt sich hierbei um das erste 18:9 Smartphone, vollständig in Metall ausgeführt. Die beiden Flaggschiffe sind mit allen notwendigen Features und vielen Extras ausgestattet.



Im Rahmen der Konferenz werden wir auch unsere Strategien für die Marke ZOPO vorstellen. Des Weiteren gibt es einen neu eingeführten Modus für den Datenschutz der Benutzer und neu vorgestellte Lösungen für die Energieverwaltung. Wir stellen darüber hinaus ein Forum zur Interaktion mit Vertretern bereit, die ZOPO weltweit repräsentieren möchten. Wir freuen uns über jedes Feedback zum Unternehmen und sind offen für Ideen zur weiteren Umsetzung und Gestaltung.



Profitieren auch Sie von diesem atemberaubenden Event, zeigen Sie sich wie das Team von ZOPO als Visionär, der Träume wahrmachen will. Sie werden schnell ein Gefühl für diese coolen Geräte entwickeln. Sagen Sie auch Ihren Freunden Bescheid, damit sie diese einmalige Veranstaltung nicht verpassen.



