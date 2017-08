Am Montagmorgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1921 Dollar und ist damit so teuer wie seit Anfang 2015 nicht mehr. Am Sonntagabend hatte der Euro sogar 1,1965 Dollar erreicht, konnte dieses Niveau aber nicht ganz halten. Vor den Reden der beiden Top-Notenbank-Vertreter hatte die Währung noch 1,18 Dollar gekostet. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...