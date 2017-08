New York - Der Euro hat zum Wochenauftakt seine nach den Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi am Freitagabend erzielten Gewinne weitestgehend verteidigt. Am Montagmorgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1921 Dollar und ist damit so teuer wie seit Anfang 2015 nicht mehr. Am Sonntagabend hatte der Euro sogar 1,1965 Dollar erreicht, konnte dieses Niveau aber nicht ganz halten. Vor den Reden der beiden Top-Notenbank-Vertreter hatte die Währung noch 1,18 Dollar gekostet.

Zum Franken stieg der Euro am Sonntagabend über die Marke von 1,14 CHF, notiert aber am Morgen wieder knapp darunter. Derzeit kostet ein Euro 1,1399 CHF. Der US-Dollar wird derweil zum Freitagabend wenig verändert mit 0,9561 CHF gehandelt. ...

