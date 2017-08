Die schwache Performance der letzten Monate hat den Kurs von Daimler zurück auf das Niveau von vor einem Jahr geführt. Nun setzt die Aktie zu einer Erholung an - sind die Unwägbarkeiten inzwischen ausreichend eingepreist?

Daimlers Absatz wächst weiter dynamisch, im Juli lag das Plus bei 11 Prozent, in den ersten sieben Monaten betrug der Zuwachs kumuliert sogar 13,3 Prozent. Doch die Freude der Aktionäre hält sich in Grenzen, denn den Abwärtstrend der Aktie konnte das bislang nicht stoppen.

Es ist ein Sammelsurium von Belastungsfaktoren, die die Aktie ausgebremst hat. Der Dieselskandal ist noch lange nicht ausgestanden, nach dem laschen Gipfelkompromiss mit der Politik scheint ein weiterer Imageverlust der Motorengattung absehbar. Und die Untersuchungen zum Autokartell laufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...