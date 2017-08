IRW-PRESS: Friday Night Inc.: Friday Night Inc. unterzeichnet Grundstückskaufvertrag

Friday Night Inc. unterzeichnet Grundstückskaufvertrag

VANCOUVER, B.C., KANADA (25. AUGUST 2017) - Friday Night Inc. (Friday Night) (CSE: TGIF) (FWB: 1QF) (OTC: VPGDF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Kaufvertrag für ein Grundstück in Nevada unterzeichnet hat Friday Night Inc. hat einen Kaufvertrag für ein 1,39 Acres großes Grundstück im gemeindefreien Clark County für 432.000 USD unterzeichnet. Das Grundstück ist als M-1 ausgewiesen und umfasst mehrere Grundstückseinrichtungen, wie etwa eine 33.000 Quadratfuß große Standfläche für ein Gebäude mit bereits betoniertem Fundament, vollständige Sicherheitsumzäunung, ein Wasseranschluss für die flächendeckende Sprinkleranlage im zukünftigen Lagergebäude und ein Stromanschluss mit 2.000 Ampere Stromstärke. Darüber hinaus hat das Unternehmen nun einen Kostenvoranschlag von NV Energy für die Stromversorgung mit weiteren 4.000 Ampere eingeholt. Damit könnte eine zweistöckige Aufzuchtanlage mit bis zu 66.000 Quadratfuß Grundfläche versorgt werden. Alle Unterlagen wurden unterzeichnet und eine Anzahlung von 25.000 USD wurde hinterlegt. Die Bedingungen sehen einen Abschluss innerhalb von 85 Tagen vor. Die Pläne werden geprüft und für eine aktuelle Kostenschätzung geändert, die innerhalb von zwei Wochen fertiggestellt werden soll. John Goss, President von FN Management Services, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Friday Night Inc., sagte dazu: Dieses Grundstück eignet sich perfekt für eine oder mehrere der Aufzuchtlizenzen von Alternative Medicine Association und würde die Betriebsaufnahme in kürzester Zeit ermöglichen. Die meisten Nebeneinrichtungen liegen bereits vor und die Baupläne wurden bereits eingereicht, werden nun aber an unsere Spezifikationen angepasst. Wir freuen uns ungemein, unsere Aufzucht- und Produktionskapazitäten auszubauen, um der wachsenden Nachfrage nach unseren Marken und den Marken unserer strategischen Partner nachzukommen. Diese finden in diesem Cannabismarkt (für den Freizeitkonsum und medizinische Zwecke) guten Anklang. Über Friday Night Inc. Friday Night Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das cannabis- und hanfbasierte Aktiva in Las Vegas (Nevada) besitzt und kontrolliert. Das Unternehmen besitzt 91 Prozent von Alternative Medicine Association LC (AMA), einer lizenzierten Anbau- und Produktionseinrichtung für Cannabis zu medizinischen Zwecken und zur Anwendung durch Erwachsene, in der eine eigene Reihe von einzigartigen Produkten auf Basis von Cannabis sowie Marken Dritter hergestellt werden. Infused MFG, ebenfalls eine Tochtergesellschaft, die sich zu 91 Prozent im Besitz des Unternehmens befindet, produziert CBD-Produkte auf Hanfbasis, die mit qualitativ hochwertigen Biozutaten sorgfältig hergestellt werden. Das Hauptaugenmerk von Friday Night Inc. ist auf die Stärkung und Erweiterung dieser Betriebe innerhalb und außerhalb des Bundesstaates gerichtet. Nähere Informationen erhalten Sie über: Joe Bleackley, Corporate Communications 604-674-4756 Joe@FridayNightInc.com Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Abschluss einer definitiven Vereinbarung, die zukünftige Ausübung der Option in Zusammenhang mit der Vape Lounge und das regulatorische Umfeld in Kanada. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Friday Night ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird per Gesetz oder von der Canadian Securities Exchange gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40712 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40712&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35836 71001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3583671001

AXC0036 2017-08-28/07:59