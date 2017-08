Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Summer Bank Holiday geschlossen.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Notwendigkeit einer weiter sehr lockeren Geldpolitik betont. Bei einer Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums der Kansas-City-Fed in Jackson Hole sagte Draghi, es sei weiterhin ein signifikanter Grad geldpolitischer Akkommodation erforderlich. Draghi begründete das damit, dass sich die Inflation bisher nicht selbsttragend und nicht dynamisch in Richtung des Inflationsziels von knapp 2 Prozent bewege. Deshalb müsse die EZB "geduldig" sein.

Draghi bekräftigte damit im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 7. September Kernelemente der EZB-Kommunikation. Das ist insofern von Bedeutung, als Beobachter über die Möglichkeit spekuliert hatten, dass Draghi in Jackson Hole Details zu der allgemein erwarteten Verringerung der EZB-Anleiheankäufe verraten könnte. Statt dessen betonte Draghi, dass das Anleihekaufprogramm "sehr erfolgreich" sei.

TAGESTHEMA II

Bayer könnte mit seinem Pharma-Blockbuster Xarelto einen neuen medizinischen Standard zur Behandlung der Zivilisationskrankheit Atherosklerose setzen und sich damit einen zusätzlichen Milliardenmarkt für sein umsatzstärkstes Medikament erschließen. Das zeigt eine im Februar beendete Großstudie, deren detaillierte Ergebnisse am Sonntag auf dem diesjährigen Kongress der European Society of Cardiology in Barcelona vorgestellt werden.

Laut der Compass-Studie senkt der Blutverdünner Xarelto in Kombination mit dem Standardmedikament Aspirin das Risiko von Schlaganfällen, Herz-Kreislauf-bedingten Todesfällen und Herzinfarkten bei Hochrisikopatienten um 24 Prozent verglichen mit der herkömmlichen Aspirin-Therapie. Rechnet man das Risiko schwerwiegender Blutungen dagegen, die in der Medikamentenkombination auf niedrigem Niveau deutlich zunehmen, ergibt sich laut Studie immer noch eine Nettoverbesserung um 20 Prozent.

"Die Studie zeigte einen deutlich positiveres Ergebnis als wir erwartet hatten", sagte Frank Misselwitz, der bei Bayer die klinische Entwicklung Herz-Kreislauf leitet.

Zum erwartbaren wirtschaftlichen Zusatznutzen nach einer neuen Xarelto-Indikation will sich Bayer derzeit nicht äußern. Es gelte weiter die Prognose eines Peak-Umsatzes von mehr als 5 Milliarden Euro. Knapp 3 Milliarden Euro an Einnahmen verzeichnete der Leverkusener Konzern mit Xarelto im vergangenen Jahr. Es ist damit das mit Abstand umsatzstärkste Medikament von Bayer.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

12:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H, Stuttgart

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,9% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihe mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR 11:00 DE/Kuponfestsetzung für neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2019 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.438,80 -0,15% Nikkei-225 19.434,92 -0,09% Shanghai-Composite 3.362,73 +0,94% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.167,94 -0,11% DAX-Future 12.169,00 -0,13% XDAX 12.173,57 -0,12% MDAX 24.762,63 +0,08% TecDAX 2.266,43 +0,31% EuroStoxx50 3.438,55 -0,18% Stoxx50 3.042,38 -0,12% Dow-Jones 21.813,67 +0,14% S&P-500-Index 2.443,05 +0,17% Nasdaq-Comp. 6.265,64 -0,09% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,73 +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit Druck auf Europas Aktienmärkte rechnen Händler zum Start der neuen Woche. Der starke Euro verdirbt die Laune. Auf die exportorientierten Aktienwerte in Europa dürfte dies Druck ausüben, Hauptleidtragender ist vor allem wieder der DAX. Für den Tagesverlauf wird hier ein Test der Wochentiefs unter 12.100 erwartet. Relativ ruhig zeigen sich dagegen die internationalen Rentenmärkte. Sie pendelten auch nach den Draghi- und Yellen-Ansprachen auf dem Meeting nur seitwärts ohne neue Trendimpulse. Da die Börsen in London wegen eines Feiertages geschlossen sind, fallen die britischen Aktien als Taktgeber am Montag aus. Damit könnten weder Rohstoff-, Banken- noch Pharmasektor korrekt gepreist werden, heißt es im Handel.

Rückblick: Knapp behauptet - Der Dollar reagierte am Freitag mit Abgabedruck auf die mit Spannung erwartete Red von Fed-Chefin Janet Yellen auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole und drückte damit leicht auf die Stimmung an Europas Börsen. Der Euro stieg im Gegenzug in Richtung 1,1900 Dollar. Yellen verteidigte die nach der Finanzkrise von der Fed ergriffenen Maßnahmen zu einer strengeren Bankenregulierung. Allerdings machte sie keine Aussagen zur aktuellen Geldpolitik und äußerte sich auch nicht zur jüngsten Dollar-Schwäche. Am Vormittag wurde das Sentiment noch von einem besseren ifo-Geschäftsklimaindex gestützt. Eine Erholung um 22,5 Prozent gab es bei Provident Financial. Die Aktie war am Dienstag nach einem desaströsen Gewinnausblick um in der Spitze 70 Prozent abgestürzt. Nun holt der Konzern einen früheren Manager zurück, um das darbende Kerngeschäft mit Konsumentenkrediten wieder auf Vordermann zu bringen. Ahold Delhaize gaben um 6,1 Prozent nach. Amazon und Whole Foods haben unmittelbar vor der Übernahme umfangreiche Preissenkungen angekündigt. Ahold ist stark in den USA engagiert. Daneben nimmt der Preisdruck auf britische Einzelhändler weiter zu, so Credit Suisse. Grund sei die Pfund-Schwäche nach dem Brexit-Votum der Briten. Tesco verloren 1,7 Prozent, Sainsbury 0,5 Prozent oder Marks & Spencer 1,8 Prozent. Der Index der Einzelhandelswerte bildete mit einem Minus von 1,5 Prozent das Schlusslicht in Europa.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Bei den Einzelwerten sorgte weiter Stada für Gesprächsstoff. Hier scheint kein Ende der Hausse in Sicht, der Kurs legte um weitere 3,6 Prozent zu. Die Mitteilung über Verhandlungen über einen Gewinnabführungsvertrag heizte dem Kurs weiter ein, sagte ein Händler. Den noch verbliebenen Aktionären soll zudem ein Abfindungsangebot unterbreitet werden. Leoni stiegen um 3,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Berenberg. Für Borussia Dortmund ging es 2,9 Prozent nach oben. Ousmane Dembele wechselt von Borussia Dortmund für eine Rekordablöse zum FC Barcelona. Die Spanier werden dem BVB bis zu 147 Millionen Euro zahlen. Die Geschäftszahlen des Fußballclubs traten dagegen in den Hintergrund.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX +0,1% auf 12.174 Punkte

Die Mologen-Aktie haussierte um rund 55 Prozent auf 3,00 Euro, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Das Biotechnologieunternehmen hat einen Partner für ein wichtiges Medikament in China gefunden.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die mit Spannung erwarteten Reden von Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole erbrachten zwar nichts zur Geldpolitik. Dennoch reagierte der Dollar auf Yellens Aussagen mit Verlusten. Mit der Draghi-Rede rückte der Euro weiter vor auf ein Jahreshoch. Die Aktienindizes konnten nur einen Teil der Gewinne halten, die sie bereits vor den Reden verbucht hatten. Ein stützender Faktor für die US-Aktien war die wieder belebte Hoffnung auf eine Steuerreform. Bei den Einzelwerten gab die Broadcom-Aktie trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen um 3,7 Prozent nach. Einige Marktteilnehmer hatten wohl mit einem noch besseren Abschneiden gerechnet. Gamestop fielen um 10,9 Prozent. Der Einzelhändler hatte zwar die Umsatzerwartungen übertroffen, doch schwächelte das Geschäft mit gebrauchten Spielekonsolen, was die Margen drückte. Für Autodesk ging es um 3,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mit seinen Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

Anleihen waren gesucht. Teilnehmer sprachen von Erleichterung darüber, dass Yellen nichts zum weiteren Pfad der Zinsverschärfung gesagt hat. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen verlor mit steigenden Notierungen 2 Basispunkte auf 2,17 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.18 Uhr EUR/USD 1,1930 -0,1% 1,1945 1,1873 EUR/JPY 130,20 -0,2% 130,50 129,68 EUR/CHF 1,1407 -0,0% 1,1409 1,1374 GBP/EUR 1,0794 -0,0% 1,0810 1,0846 USD/JPY 109,14 -0,1% 109,25 109,23 GBP/USD 1,2878 -0,3% 1,2912 1,2879

Im Euro-Dollar-Paar gab es eine kräftige Bewegung zugunsten der Gemeinschaftswährung. Gegen den Euro erreichte der Greenback den tiefsten Stand seit Januar 2015. Auch der ICE-Dollar-Index, der das Verhältnis zu sechs anderen Währungen anzeigt, fiel auf ein Jahrestief. Yellens fehlende Aussagen zur Geldpolitik standen offenbar im Gegensatz zu den Erwartungen mancher Teilnehmer. Während von Yellen Details zum weiteren Anziehen der Zinsschraube erwartet worden waren, ging es bei Draghi um mögliche Aussagen gegen die Eurostärke, die aber ausblieben. Gegenüber dem Tagestief rückte der Euro um rund eineinhalb Cent vor auf 1,1920 Dollar.

