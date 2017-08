DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Summer Bank Holiday geschlossen.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Notwendigkeit einer weiter sehr lockeren Geldpolitik betont. Bei einer Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums der Kansas-City-Fed in Jackson Hole sagte Draghi, es sei weiterhin ein signifikanter Grad geldpolitischer Akkommodation erforderlich. Draghi begründete das damit, dass sich die Inflation bisher nicht selbsttragend und nicht dynamisch in Richtung des Inflationsziels von knapp 2 Prozent bewege. Deshalb müsse die EZB "geduldig" sein.

Draghi bekräftigte damit im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 7. September Kernelemente der EZB-Kommunikation. Das ist insofern von Bedeutung, als Beobachter über die Möglichkeit spekuliert hatten, dass Draghi in Jackson Hole Details zu der allgemein erwarteten Verringerung der EZB-Anleiheankäufe verraten könnte. Statt dessen betonte Draghi, dass das Anleihekaufprogramm "sehr erfolgreich" sei.

TAGESTHEMA II

Bayer könnte mit seinem Pharma-Blockbuster Xarelto einen neuen medizinischen Standard zur Behandlung der Zivilisationskrankheit Atherosklerose setzen und sich damit einen zusätzlichen Milliardenmarkt für sein umsatzstärkstes Medikament erschließen. Das zeigt eine im Februar beendete Großstudie, deren detaillierte Ergebnisse am Sonntag auf dem diesjährigen Kongress der European Society of Cardiology in Barcelona vorgestellt werden.

Laut der Compass-Studie senkt der Blutverdünner Xarelto in Kombination mit dem Standardmedikament Aspirin das Risiko von Schlaganfällen, Herz-Kreislauf-bedingten Todesfällen und Herzinfarkten bei Hochrisikopatienten um 24 Prozent verglichen mit der herkömmlichen Aspirin-Therapie. Rechnet man das Risiko schwerwiegender Blutungen dagegen, die in der Medikamentenkombination auf niedrigem Niveau deutlich zunehmen, ergibt sich laut Studie immer noch eine Nettoverbesserung um 20 Prozent.

"Die Studie zeigte einen deutlich positiveres Ergebnis als wir erwartet hatten", sagte Frank Misselwitz, der bei Bayer die klinische Entwicklung Herz-Kreislauf leitet.

Zum erwartbaren wirtschaftlichen Zusatznutzen nach einer neuen Xarelto-Indikation will sich Bayer derzeit nicht äußern. Es gelte weiter die Prognose eines Peak-Umsatzes von mehr als 5 Milliarden Euro. Knapp 3 Milliarden Euro an Einnahmen verzeichnete der Leverkusener Konzern mit Xarelto im vergangenen Jahr. Es ist damit das mit Abstand umsatzstärkste Medikament von Bayer.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

12:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H, Stuttgart

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,9% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihe mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR 11:00 DE/Kuponfestsetzung für neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2019 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.438,80 -0,15% Nikkei-225 19.434,92 -0,09% Shanghai-Composite 3.362,73 +0,94% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.167,94 -0,11% DAX-Future 12.169,00 -0,13% XDAX 12.173,57 -0,12% MDAX 24.762,63 +0,08% TecDAX 2.266,43 +0,31% EuroStoxx50 3.438,55 -0,18% Stoxx50 3.042,38 -0,12% Dow-Jones 21.813,67 +0,14% S&P-500-Index 2.443,05 +0,17% Nasdaq-Comp. 6.265,64 -0,09% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,73 +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit Druck auf Europas Aktienmärkte rechnen Händler zum Start der neuen Woche. Der starke Euro verdirbt die Laune. Auf die exportorientierten Aktienwerte in Europa dürfte dies Druck ausüben, Hauptleidtragender ist vor allem wieder der DAX. Für den Tagesverlauf wird hier ein Test der Wochentiefs unter 12.100 erwartet. Relativ ruhig zeigen sich dagegen die internationalen Rentenmärkte. Sie pendelten auch nach den Draghi- und Yellen-Ansprachen auf dem Meeting nur seitwärts ohne neue Trendimpulse. Da die Börsen in London wegen eines Feiertages geschlossen sind, fallen die britischen Aktien als Taktgeber am Montag aus. Damit könnten weder Rohstoff-, Banken- noch Pharmasektor korrekt gepreist werden, heißt es im Handel.

Rückblick: Knapp behauptet - Der Dollar reagierte am Freitag mit Abgabedruck auf die mit Spannung erwartete Red von Fed-Chefin Janet Yellen auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole und drückte damit leicht auf die Stimmung an Europas Börsen. Der Euro stieg im Gegenzug in Richtung 1,1900 Dollar. Yellen verteidigte die nach der Finanzkrise von der Fed ergriffenen Maßnahmen zu einer strengeren Bankenregulierung. Allerdings machte sie keine Aussagen zur aktuellen Geldpolitik und äußerte sich auch nicht zur jüngsten Dollar-Schwäche. Am Vormittag wurde das Sentiment noch von einem besseren ifo-Geschäftsklimaindex gestützt. Eine Erholung um 22,5 Prozent gab es bei Provident Financial. Die Aktie war am Dienstag nach einem desaströsen Gewinnausblick um in der Spitze 70 Prozent abgestürzt. Nun holt der Konzern einen früheren Manager zurück, um das darbende Kerngeschäft mit Konsumentenkrediten wieder auf Vordermann zu bringen. Ahold Delhaize gaben um 6,1 Prozent nach. Amazon und Whole Foods haben unmittelbar vor der Übernahme umfangreiche Preissenkungen angekündigt. Ahold ist stark in den USA engagiert. Daneben nimmt der Preisdruck auf britische Einzelhändler weiter zu, so Credit Suisse. Grund sei die Pfund-Schwäche nach dem Brexit-Votum der Briten. Tesco verloren 1,7 Prozent, Sainsbury 0,5 Prozent oder Marks & Spencer 1,8 Prozent. Der Index der Einzelhandelswerte bildete mit einem Minus von 1,5 Prozent das Schlusslicht in Europa.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Bei den Einzelwerten sorgte weiter Stada für Gesprächsstoff. Hier scheint kein Ende der Hausse in Sicht, der Kurs legte um weitere 3,6 Prozent zu. Die Mitteilung über Verhandlungen über einen Gewinnabführungsvertrag heizte dem Kurs weiter ein, sagte ein Händler. Den noch verbliebenen Aktionären soll zudem ein Abfindungsangebot unterbreitet werden. Leoni stiegen um 3,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Berenberg. Für Borussia Dortmund ging es 2,9 Prozent nach oben. Ousmane Dembele wechselt von Borussia Dortmund für eine Rekordablöse zum FC Barcelona. Die Spanier werden dem BVB bis zu 147 Millionen Euro zahlen. Die Geschäftszahlen des Fußballclubs traten dagegen in den Hintergrund.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX +0,1% auf 12.174 Punkte

Die Mologen-Aktie haussierte um rund 55 Prozent auf 3,00 Euro, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Das Biotechnologieunternehmen hat einen Partner für ein wichtiges Medikament in China gefunden.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die mit Spannung erwarteten Reden von Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole erbrachten zwar nichts zur Geldpolitik. Dennoch reagierte der Dollar auf Yellens Aussagen mit Verlusten. Mit der Draghi-Rede rückte der Euro weiter vor auf ein Jahreshoch. Die Aktienindizes konnten nur einen Teil der Gewinne halten, die sie bereits vor den Reden verbucht hatten. Ein stützender Faktor für die US-Aktien war die wieder belebte Hoffnung auf eine Steuerreform. Bei den Einzelwerten gab die Broadcom-Aktie trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen um 3,7 Prozent nach. Einige Marktteilnehmer hatten wohl mit einem noch besseren Abschneiden gerechnet. Gamestop fielen um 10,9 Prozent. Der Einzelhändler hatte zwar die Umsatzerwartungen übertroffen, doch schwächelte das Geschäft mit gebrauchten Spielekonsolen, was die Margen drückte. Für Autodesk ging es um 3,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mit seinen Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

Anleihen waren gesucht. Teilnehmer sprachen von Erleichterung darüber, dass Yellen nichts zum weiteren Pfad der Zinsverschärfung gesagt hat. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen verlor mit steigenden Notierungen 2 Basispunkte auf 2,17 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.18 Uhr EUR/USD 1,1930 -0,1% 1,1945 1,1873 EUR/JPY 130,20 -0,2% 130,50 129,68 EUR/CHF 1,1407 -0,0% 1,1409 1,1374 GBP/EUR 1,0794 -0,0% 1,0810 1,0846 USD/JPY 109,14 -0,1% 109,25 109,23 GBP/USD 1,2878 -0,3% 1,2912 1,2879

Im Euro-Dollar-Paar gab es eine kräftige Bewegung zugunsten der Gemeinschaftswährung. Gegen den Euro erreichte der Greenback den tiefsten Stand seit Januar 2015. Auch der ICE-Dollar-Index, der das Verhältnis zu sechs anderen Währungen anzeigt, fiel auf ein Jahrestief. Yellens fehlende Aussagen zur Geldpolitik standen offenbar im Gegensatz zu den Erwartungen mancher Teilnehmer. Während von Yellen Details zum weiteren Anziehen der Zinsschraube erwartet worden waren, ging es bei Draghi um mögliche Aussagen gegen die Eurostärke, die aber ausblieben. Gegenüber dem Tagestief rückte der Euro um rund eineinhalb Cent vor auf 1,1920 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 28, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Im asiatisch dominierten Handel stieg der Euro am frühen Montagmorgen zeitweise auf gut 1,1960 Dollar, kam dann aber wieder zurück auf etwa 1,1930 Dollar. Greg McKenna von AxiTrader spricht von einer möglichen Überreaktion der Märkte. Im Grund habe Draghi den Bullen alles geliefert, was diese brauchten: Der EZB-Präsident habe zwar festgestellt, dass sich die Wirtschaftslage der Eurozone bessere, habe es aber vermieden, sich zum Zeitplan eines etwaigen Ausstiegs aus dem Anleihekaufprogramm der EZB zu äußern. Andere Beobachter äußerten die Ansicht, dass der Anstieg des Euro weiter von der Schwäche des Dollar getragen werde. Der Greenback wiederum leide unter den innenpolitischen Unwägbarkeiten in den USA.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,69 47,87 -0,4% -0,18 -16,4% Brent/ICE 52,57 52,41 +0,3% 0,16 -10,5%

Der Ölpreis legte zu. Mit der Hochstufung des Sturms "Harvey" zu einem Hurrikan vor der Küste von Texas geraten dort wichtige Förderanlagen in Gefahr. Einige Raffinerien sollen bereits geschlossen worden sein. Rund die Hälfte aller Raffinerie-Kapazitäten der USA konzentriert sich auf den Bereich zwischen Alabama und Texas. Daher könnten mögliche Beschädigungen durch "Harvey" deutliche Auswirkungen haben. Zudem haben erste Unternehmen Mitarbeiter von Förderplattformen im Golf von Mexiko evakuiert und die Produktion gedrosselt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,9 Prozent auf 47,87 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,38 1.291,36 +0,2% +3,02 +12,4% Silber (Spot) 17,14 17,07 +0,4% +0,07 +7,6% Platin (Spot) 978,65 974,75 +0,4% +3,90 +8,3% Kupfer-Future 3,05 3,03 +0,5% +0,02 +20,9%

Der Goldpreis zeigte sich mit den Aussagen Yellens befestigt, gestützt auch vom schwachen Dollar. Offenbar hatten auch hier einige Anleger mit einem eher "falkenhhaften" Statement der Fed-Chefin gerechnet. Gold profitiert von einer lockeren Geldpolitik. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.291 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND / SONNTAGSTREND

Im aktuellen Sonntagstrend verliert die Union zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder leicht. Der durch das Meinungsforschungsinstitut Emnid im Auftrag der Bild am Sonntag erhobenen Umfrage zufolge büßt die Union einen Prozentpunkt auf 38 Prozent ein. Die SPD kann von dieser Entwicklung allerdings nicht profitieren und verliert ebenfalls einen Prozentpunkt auf 23 Prozent. FDP und AfD legen um jeweils einen Prozentpunkt zu, für die Grünen geht es um einen Prozentpunkt nach unten. FDP und Linke (unverändert) würden sich mit jeweils 9 Prozent den dritten Platz teilen, gefolgt von der AfD (8 Prozent) und den Grünen (7 Prozent). Die Sonstigen legen um einen Prozentpunkt auf 6 Prozent zu.

DEUTSCHLAND / VERBRENNUNGSMOTOREN

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält mit Diesel oder Benzin betriebene Autos noch auf Jahrzehnte hinaus als Brückentechnologie für unersetzlich. "Diese Brückentechnologie werden wir nicht Jahre brauchen, sondern ich würde sagen Jahrzehnte", sagte Merkel am Sonntagnachmittag im ZDF. Zugleich müsse aber der Umstieg auf neue, schadstofffreie Antriebe wie Elektrofahrzeuge oder Wasserstoffzellen gefunden werden. "Es ist unbestritten, dass das die Zukunft sein wird", sagte Merkel.

DEUTSCHLAND / GRÜNE / ELEKTROMOBILITÄT

Die Grünen wollen rund sieben Milliarden Euro in umweltfreundliche Mobilitätskonzepte stecken, falls sie nach der Wahl an der Regierung beteiligt sind. Das geht aus dem neuen Verkehrsprogramm der Partei hervor, das der Bundesvorstand am Montag beschließen will und das dem Nachrichtenmagazin Spiegel vorliegt. Jedes neu zugelassene emissionsfreie Auto solle demnach mit 6.000 Euro gefördert werden, so lange, bis eine Million solcher Pkw auf deutschen Straßen unterwegs seien. Rund eine Milliarde Euro pro Jahr sollen in den öffentlichen Nahverkehr fließen. Dazu sollen der Bau neuer Radwege und der Ausbau von Ladestellen für Elektroautos gefördert werden.

BREXIT-VERHANDLUNGEN

Die britische Regierung hat die EU vor einer neuen Runde der Brexit-Verhandlungen zu Kompromissen aufgerufen. Die EU-Kommission müsse sich in Streitfragen "flexibler" zeigen, forderte das für den Austritt zuständige Ministerium in London. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am Montag in Brüssel. Ein britisches Regierungsmitglied warnte die EU-Unterhändler zudem vor Verzögerungen. Sie sollten nicht "herumtrödeln", sagte das Kabinettsmitglied, das ungenannt bleiben wollte. "Die EU hat selbst betont, dass die Zeit läuft." Unterdessen mahnte auch der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Verhofstadt, mehr Tempo an. Zugleich warnte er die britische Regierung, dass es ein "Rosinenpicken" nicht geben werde. Dies habe das EU-Parlament bereits deutlich gemacht.

US-PRÄSIDENTENBERATER

US-Präsident Donald Trump verliert einen weiteren umstrittenen Berater: Der 46 Jahre alte Sebastian Gorka arbeitet nicht mehr im Weißen Haus, wie die US-Regierung am Freitag (Ortszeit) in Washington mitteilte. Gorka stand wegen seiner Kontakte zu rechtsextremen Gruppen in der Kritik. Vor gut einer Woche hatte sich Trump bereits von seinem Chefstrategen Steve Bannon getrennt.

US-STEUERREFORM

US-Finanzminister Steven Mnuchin zeigt sich zuversichtlich, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump bis zum Ende des Jahres eine Steuerreform auf den Weg bringen wird. "Zu Beginn des Jahres habe ich gesagt, wir schaffen das bis August, aber damit lag ich falsch", so Mnuchin gegenüber Reportern im Weißen Haus. "Doch nun sage ich, dass ich sehr zuversichtlich bin und hoffe, dass wir das bis Ende des Jahres erledigt haben können".

US-INNENPOLITIK

US-Außenminister Rex Tillerson ist in der Debatte um den rechtsextremen Aufmarsch in Charlottesville auf Distanz zu Präsident Donald Trump gegangen. In einem Interview im US-Fernsehsender Fox News wich Tillerson mehrfach der Gelegenheit aus, die vielfach kritisierte Reaktion des Präsidenten auf die Ereignisse in Charlottesville zu verteidigen. Auf die Frage nach seiner Einschätzung von Trumps Reaktion entgegnete Tillerson, dass sich die US-Regierung "den Werten des amerikanischen Volkes" verpflichtet fühle und diese verteidige. Auf die Nachfrage, ob er auch "die Werte des Präsidenten" verteidige, sagte der Außenminister: "Der Präsident spricht für sich selbst."

US-GELDPOLITIK

Die US-Notenbank sollte "sehr bald" mit Bilanzabbau beginnen, so der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan. "Bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit sollten wir diesen Prozess starten und die Bilanz reduzieren", so Kaplan am Rande des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

HURRIKAN "HARVEY"

Zerstörte Häuser, überflutete Straßen und mehrere Todesopfer - der Sturm "Harvey" hat im US-Bundesstaat Texas schwere Verwüstungen angerichtet. Besonders dramatisch war die Lage am Sonntag in der Millionenmetropole Houston, wo die Überflutungen ein katastrophales Ausmaß annahmen. Ein Ende des Naturdesasters war nicht in Sicht. Nach dem Abflauen des Sturms drohte die Gefahr nicht mehr durch die Windböen, sondern durch die massiven Regenfälle, die sich über Texas ergossen. Der Nationale Wetterdienst der USA gab am Sonntag eine dramatische Warnung heraus: Die Auswirkungen des Sturms seien "beispiellos" und überstiegen "alle Erwartungen".

NORDKOREA / RAKETENTESTS

Im Konflikt mit Nordkorea zeichnet sich weiter keine Entspannung ab: Das Land feuerte am Samstag nach US-Angaben drei Kurzstreckenraketen ab - offenbar eine Reaktion auf ein gemeinsames Militärmanöver der USA und Südkoreas. Die Raketen seien ins Meer gestürzt. China verschärfte seine Sanktionen gegen die Regierung in Pjöngjang in Übereinstimmung mit einem UN-Beschluss.

VENEZUELA / WIRTSCHAFTSSANKTIONEN

Die USA verschärfen ihre Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela: Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, US-Präsident Donald Trump habe per Dekret den Handel mit neuen venezolanischen Staatsanleihen untersagt. Betroffen ist demnach auch der staatliche Ölkonzern PDVSA, der eine wichtige Einnahmequelle für das in einer tiefen Wirtschaftskrise steckende Land darstellt.

BARCELONA / TERROR

Mehr als eine Woche nach den Anschlägen in Katalonien ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 51-Jährige starb am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus in Barcelona, wie die katalanische Zivilschutzbehörde mitteilte. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den Anschlägen in Barcelona und dem Badeort Cambrils auf 16.

BRÜSSEL / LONDON / TERROR

Nach zwei Messerattacken auf Sicherheitskräfte in Brüssel und London gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Der getötete Angreifer in Belgien wurde am Samstag als gebürtiger Somalier identifiziert, er war den Behörden nicht als Islamist bekannt. Die Dschihadistenmiliz IS reklamierte die Brüsseler Tat für sich. Zu dem Täter von London war zunächst nur wenig bekannt.

TERRORBEKÄMPFUNG EUROPA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 28, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy will die Anti-Terror-Zusammenarbeit in Europa stärken und baut dabei auf die Regierungen in Berlin, Rom und Paris. Die bisherigen "Mechanismen" der Zusammenarbeit müssten untersucht und Möglichkeiten für ihre "Verbesserung" geprüft werden, sagte Rajoy. Der spanische Regierungschef äußerte sich mit Blick auf den Vierer-Gipfel, zu dem er am Montag in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni verabredet ist. Er habe Macron aufgefordert, das Thema am Montag auf die Tagesordnung zu setzen, sagte Rajoy.

UNABHÄNGIGKEITSREFERENDUM KATALONIEN

Anderthalb Wochen nach den Anschlägen in Katalonien hat Spaniens Ministerpräsident Rajoy die Regierung der Region zum Verzicht auf das für Oktober geplante Unabhängigkeitsreferendum aufgerufen. Die Volksabstimmung über die Abspaltung von Spanien sei "das Letzte, was die katalanische Gesellschaft in diesem Moment wünscht", sagte Rajoy. Die verantwortlichen Politiker in Katalanien müssten "ihre Pläne der Trennung, der Spaltung, der Radikalität" aufgeben.

RATING UKRAINE

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität der Ukraine auf Caa2 von Caa3 erhöht. Der Ausblick ist nun Positiv nach zuvor Stabil. Die Experten gehen davon aus, dass die Strukturreformen die Entwicklung bei den Staatsschulden verbessern wird. Dies würde auch den Zugang des Landes zu den internationalen Kapitalmärkten erleichtern.

RATING UNGARN

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat den Ausblick für Ungarn auf Positiv von Stabil angehoben. Die Einstufung bleibt mit BBB- unverändert. Es gebe eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass die notleidenden Kredite im Bankensektor weiter reduziert würden. Die Experten hegen die Erwartung, dass sich die volkswirtschaftlichen und außenwirtschaftlichen Messgrößen des Landes verbessern.

BANKENSEKTOR / DEREGULIERUNG

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat davor gewarnt, dass eine Lockerung der Bankenregulierung bei gleichzeitig weltweit niedrigen Zinsen die Finanzstabilität gefährden könnte. Beim geldpolitischen Symposium der Kansas-City-Fed in Jackson Hole sagte Draghi laut vorab verbreitetem Redetext offenbar mit Blick auf die Deregulierungspläne der US-Regierung: "Wenn große Volkswirtschaften ihre Regulierung verändern, dann hat das internationale Auswirkungen." Angesichts der weltweit sehr expansiven Geldpolitik sollten die Aufsichtsbehörden sehr vorsichtig damit sein, wieder Anreize zu setzen, die die Krise ausgelöst hätten, warnte Draghi.

VOLKSWAGEN

Ein Volkswagen-Ingenieur wurde in den USA für seine Rolle im Abgasskandal verurteilt. Der VW-Mitarbeiter muss für 40 Monate ins Gefängnis, wie das zuständige US-Gericht in Detroit entschied. Zudem muss der Ingenieur James Liang eine Geldstrafe von 200.000 US-Dollar zahlen. Das Urteil geht damit über die von der Anklage geforderte Haftstrafe von 36 Monaten und einer Geldstrafe von 20.000 Dollar hinaus. Der Ingenieur wurde vergangenes Jahr angeklagt. Er hatte sich schuldig bekannt, mit anderen VW-Mitarbeitern bei der Manipulation der Dieselfahrzeuge zusammengearbeitet zu haben.

VONOVIA

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Immobilienkonzerns Vonovia, Wulf H. Bernotat, legt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder. Vonovia beabsichtigt den Sitz im Aufsichtsrat bei den anstehenden Aufsichtsratswahlen im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2018 neu zu besetzen. Bis dahin werde der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Edgar Ernst, die Aufgaben wahrnehmen.

AIR BERLIN I

Niki Lauda, der seine frühere Airline flyniki im Jahr 2011 komplett an Air Berlin verkauft hat, hat seine Interesse an einem Rückkauf bekundet. "Ich habe einen Brief an den Insolvenzverwalter von Air Berlin geschrieben, in dem ich mein Interesse an flyniki bekunde. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, ob ich überhaupt zu den Verhandlungen eingeladen werde", sagte Lauda in einem Interview mit der österreichischen Kronen-Zeitung. Bei Air Berlin war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

AIR BERLIN II

Der Kredit der staatlichen KfW-Bank für die insolvente Air Berlin ist noch nicht in trockenen Tüchern, berichtet die Bild am Sonntag. Bisher seien weder der Vertrag unterschrieben noch das Geld ausbezahlt worden, heißt es in dem Bericht weiter unter Berufung auf Verhandlungskreise. "Die technische Umsetzung läuft", teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage mit. "Alles verläuft planmäßig", so ein Sprecher weiter. Bei Air Berlin war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

CONSTANTIN MEDIEN

Nach der Neubesetzung des Aufsichtsrats von Constantin Medien hat das Unternehmen nun auch einen neuen Chef. Das Kontrollgremium wählte Olaf Gerhard Schröder zum Nachfolger von Fred Kogel, dessen Bestellung mit sofortiger Wirkung widerrufen wurde. Schröder leitet im Vorstand seit Anfang 2016 das Ressort Sport. Im Machtkampf um den Medienkonzern hatte sich Großaktionär Bernhard Burgener bereits durchgesetzt. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch gelang es ihm, den Aufsichtsrat mit seinen Leuten zu besetzen. Zuvor hatten der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende und Großaktionär Dieter Hahn sowie die anderen Mitglieder des Gremiums ihren Rücktritt erklärt, ebenso Kogel.

DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE

plant eine Verdopplung ihres Immobilienvermögens und will mittelfristig in den SDAX. "Wir wollen in den nächsten zwei bis drei Jahren unser Immobilienvermögen auf rund 2 Milliarden Euro verdoppeln", sagte Finanzvorstand Ralf Kind der Börsen-Zeitung. "Wir haben einen mittelfristigen Plan unter anderem zur Kostenoptimierung, Straffung der Gruppen-Struktur und Reduktion aufgestellt. Dazu gehört auch die Senkung des Nettoverschuldungsgrads auf rund 50 Prozent und das Erreichen eines Investment-Grade-Profils", so der CFO weiter.

MOLOGEN

hat einen Partner für ein wichtiges Medikament in China gefunden. Mit der Ipharma Ltd wurde ein verbindliches Term Sheet für die Zusammenarbeit zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lefitolimod in China sowie eine potentielle Entwicklungskooperation unterzeichnet, teilte das Biotechnologieunternehmen mit.

EXXON MOBILE

schließt die Raffinerie in Baytown, da der Stadt im Zuge des Hurrikans "Harvey" massive Überflutungen drohen. Die Raffinerie ist eine der größten in den USA. Die Schließung von Raffinerien in Baytown und anderen Standorten an der Golfküste könnte in den kommenden Tagen und Wochen zu Engpässen bei der Benzinversorgung führen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.