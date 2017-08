IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. ("Marapharm") erhält bedingte Genehmigung für Marihuana-Vertriebslizenz durch den Staat Nevada

28. August 2017 Kelowna, BC

Am 22. August 2017 gab das Department of Taxation in Nevada, das wesentliche Aufsichtsorgan für Marihuana in diesem Bundesstaat, einem Antrag auf Erteilung einer Vertriebslizenz für Marihuana unter Auflage einer Fahrzeugs- und Anlageninspektion statt.

Dies ist der erste zahlreicher Anträge von Marapharm, der bewilligt wurde. Die bedingte Bewilligung bedeutet, dass Marapharm nun Fahrzeuge mit den erforderlichen Betriebsstandards - wie Klimaautomatik für den Fahrzeuginnenraum, um die Unversehrtheit der zwischen Lizenzinhabern transportierten Ware sicherzustellen, und Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Ware, der Fahrer und der Gemeinschaft beim Transport - erwerben kann.

Von den mehr als 80 Antragstellern erhält Marapharm als eines der ersten Marihuanaunternehmen eine bedingte Vertriebslizenz. Das ist großartige Neuigkeiten, sagte Linda Sampson, CEO von Marapharm.

Auszug aus dem Insurance Journal vom 14. August 2017, Wells Publishing: Die Regulierungsbehörde für Marihuana in Nevada hat beschlossen, Marihuana-Vertriebslizenzen neben Spirituosen-Großhändler auch an andere Unternehmen zu vergeben, um mit der überwältigenden Nachfrage seit Beginn des legalen Verkaufs von Marihuana als Genussmittel am 1. Juli Schritt halten zu können.

Das Nevada Department of Taxation beschloss, den Markt, der zuvor Spirituosenhändlern vorbehalten war, gemäß der im November von den Wählern bewilligten Satzung zu öffnen.

Das Department erklärte die Notwendigkeit für die Notfallregeln, kurz nachdem Marihuanahändler am ersten Wochenende nach Legalisierung des Verkaufs von Marihuana mehr als 40.000 Transaktionen verbuchten. Einige der Ausgabestellen, die zuvor Marihuana für medizinische Zwecke verkauften, erklärten, dass sie eine zehnfache Umsatzsteigerung verzeichneten.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.com

Marapharm ist ein an der Canadian Stock Exchange (CSE: MDM, OTCQB: MRPHF) notiertes Unternehmen, das seinen Verwaltungssitz in British Columbia (Kanada) hat. Das Unternehmen engagiert sich primär im medizinischen und freizeitlichen Cannabissektor. Seit 2016 hat das Unternehmen seine Präsenz mit Produktionsstandorten in den wichtigen US-Bundesstaaten Washington, Nevada und Kalifornien rasant ausbauen können und bemüht sich aktiv um Expansionsmöglichkeiten rund um den Globus.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO, 778-583-4476 info@marapharm.com CSE: MDM - FWB: 2M0

OTCQB: MRPHF SOCIAL MEDIA: Facebook: facebook.com/marapharm Twitter: twitter.com/marapharm BÖRSEN: Die Aktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der CSE, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse.

Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40713 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40713&tr=1

