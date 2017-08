St. Moritz - Eine Gruppe von acht erfolgreichen Investoren und Unternehmern plant eine dreitätige Konferenz im weltbekannten Kurort St. Moritz. Die Konferenz richtet sich an die globale Investorencommunity und findet im exklusiven Hotel "Suvretta House" statt. Bereits konnte die Teilnahme von mehr als 20 hochattraktiven Speakern inklusive den weltweit relevantesten Akteuren im Bereich Crypto-Investing bestätigt werden. Der Zweck der Konferenz ist mehr Verständniss für Blockchain und Kryptowährungen zu schaffen, aufzuzeigen wie man in diesen Bereich investiert, wie Risikospezialisten und Regulatoren das Thema betrachten und wie Kryptowährungen sicher und verlässlich gespeichert werden können. Die Konferenz findet vom Mittwoch, 17. bis Freitag, 19. Januar 2018 und damit direkt vor dem World Economic Forum statt.

Die Motivation zum Organisieren der Crypto Finance ConferenceTM, so Dr. Tobias Reichmuth, kommt nicht von ungefähr: "Blockchain und Kryptowährungen sind für Investoren hochattraktiv. Wie in jeder jungen Industrie müssen Investoren jedoch mit verzerrenden Hypes, Tücken und hoher Volatilität rechnen. Wir beobachten einen Mangel an Wissen und investorenbezogener Informationsaufbereitung und wollen dies verändern. Während es auf der Welt schon viele technologisch orientierte ...

