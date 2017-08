Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ceconomy vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die wichtigste Branchennachricht im Nicht-Lebensmittelbereich sei in der massiv gesenkte Ausblick des britischen Ceconomy-Rivalen Dixons Carphone in der vergangenen Woche gewesen, schrieb Analyst Paul Rossington in einer Branchenstudie zu europäischen Einzelhandel vom Montag. Beträchtliche Unsicherheiten sehe er vor allem im Mobilfunk-Geschäft./tih/ck Datum der Analyse: 28.08.2017

