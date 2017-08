GxP German Properties setzt Wachstum mit Ankauf von Büroimmobilie durch gezeichnete Barkapitalerhöhung fort; Veränderungen im Aufsichtsrat

DGAP-Ad-hoc: GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien GxP German Properties setzt Wachstum mit Ankauf von Büroimmobilie durch gezeichnete Barkapitalerhöhung fort; Veränderungen im Aufsichtsrat 28.08.2017 / 20:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MMVO

- Erwerb einer Büroimmobilie in Berlin-Teltow mit rd. 10,000 qm Mietfläche und Wert von 18,2 Mio. Euro.

- Steigerung des NAV/Aktie und FFO I/ Aktie - Barkapitalerhöhung über 3,6 Mio. Euro erfolgreich platziert

- Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Andreas Lewandowski, wird sein Aufsichtsratsmandat niederlegen; Herr Michael Wurzinger soll gerichtlich als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt werden

Frankfurt, den 28. August 2017 - Die GxP German Properties (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN) ist wieder auf Wachstumskurs und hat heute einen Kaufvertrag zum Erwerb einer Büroimmobilie in Berlin-Teltow abgeschlossen. Der Eigentumsübergang ist zum 15. Dezember 2017 geplant. Die Immobilie verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 10.000 Quadratmetern, bei einem Vermietungsstand von 99 Prozent und einer durchschnittlichen Restmietlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 4,2 Jahren. Der Wert der Immobilie beträgt rund 18,2 Mio. Euro, sie generiert Mieteinnahmen von rd. 1,1 Mio. Euro pro Jahr. Die Nettoankaufsrendite beläuft sich auf 6,8 Prozent. Die GxP erwartet aus dem erfolgreichen Ankauf einen jährlichen FFO-Beitrag von rund 0,5 Mio. Euro ab 2018. Der Fremdkapitalanteil in Höhe von 11,5 Mio. Euro wurde langfristig zu einer attraktiven Verzinsung von ca. 1,8 Prozent unter dem durchschnittlichen Finanzierungzinssatz der GxP von 2,2 Prozent und einem LTV von ca. 64 Prozent aufgenommen.

Durch den Zukauf baut GxP das Immobilienportfolio auf rd. 124 Mio. Euro aus und steigert die annualisierte Miete von momentan 7,5. Mio. Euro auf 8,6 Mio. Euro sowie den annualisierten FFO I von momentan 3,5 Mio. Euro auf rd. 4,0 Mio. Euro. Mit dem Abschluss der Akquisition erwartet GxP eine Steigerung der Kernkennzahlen NAV/Aktie und des FFO/Aktie. Detaillierte Zahlen werden im Zuge der Vorlage der 1. Halbjahreszahlen 2017 am 31. August 2017 veröffentlicht.

Als Beitrag zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils wurde heute eine Barkapitalerhöhung vom Vorstand und Aufsichtsrat der GxP beschlossen. Insgesamt werden unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 866.307 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien (dies entspricht rund 10 Prozent des bisherigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Preis von 4,16 Euro je Aktie (nach Aktienzusammenlegung) ausgegeben. Dies entspricht implizit einen 1,9% Abschlag zum XETRA Schlusskurs vom 25. August. Die Barkapitalerhöhung wurde vollständig durch existierende Aktionäre und neue institutionelle Investoren gezeichnet. Die durch die Hauptversammlung am 17. Mai 2017 beschlossene Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung in einem Verhältnis von acht zu eins wurde am 23. August 2017 ins Handelsregister eingetragen - Ex-Tag ist der 30. August 2017. Das Grundkapital der Gesellschaft nach Aktienzusammenlegung erhöht sich durch die erfolgreiche Barkapitalerhöhung von 8.663.071,00 Euro auf 9.529.378,00 Euro.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GxP German Properties AG, Herr Andreas Lewandowski, hat heute erklärt, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30.09.2017 niederzulegen. Die Gesellschaft wird die notwendigen Maßnahmen für die gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds einleiten und Herrn Michael Wurzinger als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorschlagen. Michael Wurzinger hat über 25 Jahre Erfahrung im deutschsprachigen und internationalen Immobilienmanagement. Er verantwortet als Vorstand und COO des börsennotierten Immobilienentwicklers UBM Development AG die Bereiche Asset Management, Transaction, Marketing und Recht. Unter seiner Führung wurden in den letzten 5 Jahren Gewerbeimmobilien im Wert von rund 3,5 Mrd. verwaltet und verkauft. Nach dem Ausscheiden von Herrn Andreas Lewandowski soll Herr Dr. Sebastian Glock als derzeitiger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen.

