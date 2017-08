Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Waalre (pta039/31.08.2017/15:30) - Die im m:access der Börse München gelistete IT Competence Group SE beabsichtigt voraussichtlich noch in diesem Jahr seinen rechtlichen Firmensitz von den Niederlanden nach Deutschland zu verlegen.



Einen entsprechenden Plan hat der Vorstand beim Handelsregister in Amsterdam eingereicht. Es obliegt einer außerordentlichen Hauptversammlung, welche voraussichtlich im November stattfinden wird, endgültig über die Sitzverlegung zu entscheiden.



Das Management ist überzeugt davon, dass durch die Sitzverlegung eine größere Transparenz für Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und Gläubiger geschaffen wird.



IT Competence Group SE Investor Relations t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-228 info@it-competencegroup.com



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Wagner Tel.: +49 7141 68883-0 E-Mail: info@it-competencegroup.de Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1504186200174



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 31, 2017 09:30 ET (13:30 GMT)