EDAG Engineering Group AG: Veränderung im Management

DGAP-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges EDAG Engineering Group AG: Veränderung im Management 05.09.2017 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Arbon, 05.09.2017: Veränderungen bei EDAG Engineering Group AG (EDAG), ISIN CH0303692047 im Group Executive Management aufgrund Änderung der Strategie

Die Gesellschaft wird künftig ihre Kompetenzen im Bereich Elektromobilität, Software-Lösungen und Konnektivität ausbauen und die Internationalisierung weiter vorantreiben. Die strategische Re-Fokussierung wird durch organisatorische und personelle Veränderungen unterstützt. Zu ihrer Umsetzung ernennt der Verwaltungsrat Cosimo de Carlo, bislang Group Vice President Automotive beim französischen Technologiedienstleister Altran, zum neuen CEO von EDAG. Er wird sein Amt innerhalb der nächsten zwölf Monate antreten. Zudem will der Verwaltungsrat die Internationalisierung beschleunigt und gezielt vorantreiben und dabei auch die Aktivitäten in ausgewählten ,best cost countries' ausbauen, um die sich verändernden Kundenbedürfnisse zu bedienen.

Der bisherige CFO Jürgen Vogt wird bis auf weiteres als Interims-CEO die Geschäfte leiten. Der Verwaltungsrat führt mit Jörg Ohlsen vertrauensvolle Gespräche über eine mögliche weitere Zusammenarbeit.

Kontakt

EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11 Fax: +41 (0)71 544 33 - 10 ir@edag-group.ag

ir.edag.com

Anna Sperber Hering Schuppener Consulting

Tel: +49 (69) 9218 7478

Nina Rosen Head of Legal EDAG Engineering GmbH Tel.: +49 (611) 7375 370 Email: nina.rosen@edag.de

05.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 54433-0 E-Mail: ir@edag-group.ag Internet: www.edag.com ISIN: CH0303692047 WKN: A143NB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

606785 05.09.2017 CET/CEST

ISIN CH0303692047

AXC0044 2017-09-05/08:30