EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2017

EEII verbuchte im ersten Halbjahr 2017 einen Verlust von CHF 0.88 Mio. (H1 2016: Verlust von CHF 0.95 Mio.). Der Fair Value der Beteiligungen reduzierte sich in der Berichtsperiode um knapp 11.9% oder CHF 0.664 Mio. Der innere Wert der Aktie (NAV) sank dabei während den ersten 6 Monaten 2017 um 16.3% von CHF 3.49 auf 2.92 pro Aktie

Die für EEII wichtigen Märkte Russlands und der Ukraine entwickelten sich in der Berichtsperiode gegenläufig. Während der russische Aktienmarkt im Vergleich mit den globalen Indizes schwach abschnitt (- 13.1 % in USD), zeigte sich die ukrainische Börse von der starken Seite, und zwar mit einem Plus von rund 33 % in Lokalwährung. Ermutigende Signale aus der ukrainischen Wirtschaft, eine Phase stabiler Wechselkurse und zaghafte Reformen kompensierten die anhaltende Blockade im Donbass. Trotz leicht besseren Rahmenbedingungen überwogen die belastenden Faktoren mit entsprechend negativen Folgen für das Investmentportfolio der EEII. Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value) reduzierte sich im ersten halben Jahr 2017 um 16.3% von CHF 3.49 auf 2.92 pro Aktie. In absoluten Zahlen verbuchte EEII im ersten Halbjahr 2017 einen Verlust von CHF 0.88 Mio. (H1 2016: Verlust von CHF 0.95Mio.).

Zur unbefriedigenden Entwicklung hat ursächlich die negative Aktienkursentwicklung von Gazprom beigetragen. Der Verlust dieser Aktie von rund 26% oder CHF 0.9 Mio. konnte durch die erfreuliche Performance der anderen Investments und die Reduktion der operativen Kosten von EEII (-24 % ggü Vorjahr) nicht kompensiert werden.

Der vollständige Halbjahresbericht 2017 steht auf der Webseite www.eeii.ch unter dem Link - http://www.eeii.ch/reports/2017.html - zum Herunterladen zur Verfügung.

Marcus H. Bühler (Tel: +41-44-552 43 41). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

