Noratis AG veräußert Immobilienportfolio in Dormagen

Noratis AG veräußert Immobilienportfolio in Dormagen

Eschborn, 14. September 2017 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), hat heute im Rahmen eines Blockverkaufs einen notariellen Vertrag über den Verkauf von 221 Wohnungen in Dormagen an einen institutionellen Investor unterzeichnet. Zu dem veräußerten Portfolio gehören auch 151 Garagen und 56 Stellplätze. Der Kaufpreis liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Abschluss der Transaktion war der letzte wichtige Meilenstein für die Erreichung der Umsatz- und Ergebnisziele von Noratis im Geschäftsjahr 2017.

Nach dem erfolgreichen Portfolioverkauf und dem positiven Jahresverlauf wird Noratis im Zuge der Ende September 2017 anstehenden Veröffentlichung der Halbjahreszahlen auch eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr abgeben.

Die Noratis AG hatte im Herbst des Jahres 2015 ein Immobilienpaket in Dormagen mit einem Bestand von 755 Wohnungen, 7 Gewerbeeinheiten sowie 243 Garagen und 155 Stellplätzen erworben. Die Herausforderung bestand vor allem im hohen Instandhaltungsstau und damit einhergehend etwa 30% Leerstand. Innerhalb von weniger als 2 Jahren hat die Noratis weit über 200 Wohnungen komplett modernisiert und wieder vermietet, so dass heute nahezu Vollvermietung besteht. An den Gebäuden wurden Betonsanierungen durchgeführt und die Fassaden renoviert, Treppenhäuser und Kellerflächen neu angelegt, hinzu kamen umfangreiche Reparaturen und der teilweise Austausch von Elektro- und Rohrinstallationen. Damit wurde nicht nur die Wohnqualität der renovierten Gebäude signifikant gesteigert, sondern auch das Stadtbild des Dormagener Stadtteils Horrem deutlich aufgewertet.

Nach bereits zwei zuvor abgeschlossenen Blockverkäufen hat sich die Noratis nun von dem überwiegenden Teil des Bestandes in Dormagen wieder getrennt. In der Gesellschaft verblieben sind noch 88 Wohnungen, die seit Mai dieses Jahres im Wege von Einzelprivatisierungen am Markt platziert werden. Hier konnte seit Verkaufsstart ebenfalls bereits rd. ein Viertel des Bestands veräußert werden.

Igor Christian Bugarski, CEO von Noratis, erläutert den Verkauf: 'Das Immobilienportfolio in Dormagen war bisher das größte Projekt der Noratis Firmengeschichte. Ich freue mich, dass wir durch den großartigen Einsatz unseres Teams aus Asset Managern und Ingenieuren alle unsere Planungen zum Zeitpunkt des Ankaufs sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht deutlich übertreffen konnten. Dabei haben von der Entwicklung des Stadtviertels die Mieter, der Einzelhandel, das Handwerk und auch die Stadt Dormagen profitiert.

Wir sehen unser Projekt Dormagen als weitere Bestätigung unserer erfolgreichen Geschäftspolitik und planen, die zufließenden Mittel sehr zeitnah wieder in attraktive Wohnportfolios mit Wertsteigerungspotential zu investieren.'

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 15 Projekte mit mehr als 1.500 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio. EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.

