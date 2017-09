EUROBODEN GmbH gibt weitere Details der geplanten neuen Anleihe bekannt

DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe EUROBODEN GmbH gibt weitere Details der geplanten neuen Anleihe bekannt 15.09.2017 / 08:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EUROBODEN GmbH gibt weitere Details der geplanten neuen Anleihe bekannt

- Kupon liegt in einer Bandbreite von 5,5% bis 6,5% - Kupon mit halbjährlichem Zahlungstermin ausgestattet - Anleihe mit freiwilligen verschärften Transparenzkriterien

München-Grünwald, 15. September 2017 Die EUROBODEN GmbH gibt weitere Details der bevorstehenden Anleiheemission bekannt. Die neue Anleihe wird mit einem Kupon zwischen 5,5% und 6,5% sowie einem halbjährlichem Zahlungstermin ausgestattet. Die Anleihe soll ein Volumen von 25 Mio. Euro haben. Die Emission sieht ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung vor. Die Notierung erfolgt im Freiverkehr der Börse Frankfurt. Zeichnungsbeginn ist ab der zweiten Oktoberhälfte geplant und steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer vorherigen Prospektbilligung und -veröffentlichung.

Vorbehaltlich der Prüfung des am 6. September 2017 eingereichten Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg soll die Anleihe 2017/2022 weitgehende, freiwillige Transparenzverpflichtungen beinhalten. Dazu gehören u.a. die Veröffentlichung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres und eine jährliche Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung. Bei Verstößen gegen diese freiwilligen Transparenzkriterien erhöht sich der Kupon für die jeweils laufende Zinsperiode um 0,5% p.a.

Den Inhabern der am 16.07.2013 begebenen Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1RE8B0) mit einem Kupon von 7,375% und einer Laufzeit bis zum 16.07.2018 will Euroboden vorbehaltlich der Prospektbilligung den freiwilligen Umtausch in die neue Anleihe 2017/2022 anbieten. Das Umtauschverhältnis soll 1:1 (eins zu eins) inklusive Stückzinsen auf die Anleihe 2013/2018 betragen. Zusätzlich ist eine Sonderzahlung in Höhe von EUR 20,00 pro getauschter Schuldverschreibung 2013/2018 geplant.

Der gebilligte Wertpapierprospekt sowie das Umtauschangebot sollen nach Prospektbilligung unter www.euroboden.de veröffentlicht werden. Euroboden veröffentlicht das Umtauschangebot zudem im Bundesanzeiger.

Die Emission wird von der mwb Wertpapierhandelsbank AG aus Gräfelfing begleitet.

KONTAKT GESCHÄFTSFÜHRUNG EUROBODEN: Martin Moll Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald T: +49 (0) 89.20 20 86-20 Moll@euroboden.de

KONTAKT INVESTOR RELATIONS EUROBODEN:

Benedikt Nesselhauf / Anke Sostmann Feldhoff & Cie. GmbH Eschersheimer Landstraße 55 60322 Frankfurt am Main T: +49 (0) 69 2648677-230 / -14 M: +49 (0) 152 219 951 20 / +49 (0) 159 04 02 85 05

E-Mail: bn@feldhoff-cie.de / as@feldhoff-cie.de

15.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0) 89.20 20 86-20 Fax: +49 (0) 89.20 20 86-30 E-Mail: info@euroboden.de Internet: www.euroboden.de ISIN: DE000A1RE8B0 WKN: A1RE8B

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

609957 15.09.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1RE8B0

AXC0052 2017-09-15/08:38