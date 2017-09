Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

Medienmitteilung

Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

- Signifikante Zeichnungsvolumen bereits kurz nach Beginn der Vorwegzeichnungsfrist

- Aufstockungsoption des Zielvolumens von CHF 25 Mio. auf bis zu CHF 59 Mio. wird genutzt

- Vorwegzeichnungsrecht für Aktionäre noch bis 29. September 2017 (12.00 Uhr MEZ) mit Bookbuilding-Verfahren für nicht gezeichnete Obligationen

- Mittelzufluss zum weiteren Portfolioausbau und zur Ablösung von Verbindlichkeiten vorgesehen

Zürich, 20 September 2017 - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat aufgrund der hohen Nachfrage eine Erhöhung des Zielvolumens der Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225/CH0381952255) beschlossen. Bereits kurz nach Beginn der Vorwegzeichnungsfrist für Aktionäre, die noch bis zum 29. September 2017 (12.00 Uhr MEZ) läuft, hat die Gesellschaft ein signifikantes Zeichnungsvolumen erfahren. Aktionäre und weitere Investoren haben grosses Interesse an einer Zeichnung signalisiert. Daher nutzt die Peach Property Group AG die Option der Aufstockung des ursprünglichen Zielvolumens von CHF 25 Mio. auf bis zu CHF 59 Mio.

Eventuell nicht im Rahmen der Vorwegzeichnung gezeichnete Obligationen der Wandelhybridanleihe werden interessierten Aktionären und weiteren Investoren angeboten. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und die provisorische Zulassung für den 4. Oktober 2017 geplant. Die Gruppe wird die zufliessenden Mittel aus der Wandelhybridanleihe für den weiteren strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios und zur Ablösung von bestehenden Verbindlichkeiten verwenden.

Die Wandelhybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung durch die Peach Property Group AG erstmalig zum 30. September 2022 möglich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinscoupon auf 3,00 Prozent pro Jahr, anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor zzgl. 9,25 Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020 kann die Wandelhybridanleihe zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in Namensaktien der Peach Property Group AG (ISIN 11853036/CH0118530366) gewandelt werden. Massgeblich für die Transaktion ist der Prospekt, der auf der Internetseite der Peach Property Group AG unter www.peachproperty.com/WHA abrufbar ist.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Peach Property Group AG Seestrasse 346 8038 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 485 50 00

E-Mail: investors@peachproperty.com

Internet: www.peachproperty.com

Börsen: SIX Swiss Exchange

