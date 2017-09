EANS-Adhoc: Kreco Realitäten Aktiengesellschaft / Zusammensetzung des zu veräußernden Immobilienportfolios festgelegt

Wien - Ergänzend zur Meldung vom 25. August 2017 wird bekannt gegeben, dass der Vorstand der Kreco Realitäten Aktiengesellschaft ("Kreco") heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, folgende Objekte an die Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft ("GRAWE") zu veräußern:

* 1020 Wien, Rueppgasse 11 (Zinshaus) * 1120 Wien, Ratschkygasse 40 (Zinshaus); * 1010 Wien, Hegelgasse 7 (578/3543 Anteile Wohnungseigentum an vier Geschäftslokalen und zwei Lagern); * 1040 Wien, Apfelgasse 1 (128/1855 Anteile Wohnungseigentum an zwei Wohnungen); * 1010 Wien, Krugerstraße 6 (570/2410 Anteile Wohnungseigentum an zwei Geschäftslokalen und einem Lager); und * 8020 Graz, Rösselmühlgasse 12 (865/5671 Anteile Wohnungseigentum an einem Geschäftslokal).

Die Kaufpreise für die einzelnen Immobilien liegen deutlich über ihren jeweiligen Buchwerten zum 31. Dezember 2016. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der GRAWE. Signing und Closing der Transaktion werden bis Ende Oktober 2016 angestrebt. Zudem ist es aus heutiger Sicht wahrscheinlich, dass das Objekt 1120 Wien, Meidlinger Hauptstraße 76 (665/4276 Anteile Wohnungseigentum an einem Geschäftslokal) im Jahr 2018 zu einem deutlich über dem Buchwert zum 31. Dezember 2016 liegenden Preis an die GRAWE veräußert wird.

