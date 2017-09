plenum AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

Frankfurt, den 26.06.2017

Die Hauptversammlung der plenum Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") vom 26. Juni 2017 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 727.468 durch Ausgabe von bis zu 727.468 neuen, auf den Namen lautende Stück-Aktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,25 je Neuer Aktie zum Bezug angeboten. Es konnten nach heutiger Auswertung sämtliche Neuen Aktien platziert werden.

